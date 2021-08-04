Сеул, , 09:13 — REGNUM Правительство Южной Кореи примет окончательное решение по поводу продления действия четвертого уровня социального дистанцирования в столичном регионе и третьего уровня в других регионах страны в пятницу, 6 августа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Ким Бу Гёма.

Люди в масках на улице. Сеул Xinhuanet.com

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Данное заявление он сделал в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Премьер-министр страны поручил правительству и местным органам власти тщательно проанализировать ситуацию в регионах, подготовив рекомендации.

В этот же день в радиоинтервью YTN Ким Бу Гём назвал нынешние меры социального дистанцирования «суровыми и чрезмерными» для малого бизнеса.