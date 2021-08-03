Рим, , 21:00 — REGNUM Вход в отдельные помещения парламента Италии с 6 августа 2021 года будет осуществляться по предъявлению так называемого «антикоронавирусного паспорта», передают местные СМИ во вторник, 3 августа.

Парламент Италии Camera dei deputati

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Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

В частности, без предъявления «паспорта» нельзя будет посетить расположенные в здании кафе и ресторан, залы для проведения конференций и пресс-конференций, библиотеку.

По данным на 3 августа, в Италии умерли 128 115 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 27 (днем ранее — на 23). Число подтвержденных носителей выросло на 4845 (днем ранее — на 3190). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 363 374 — более 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 94 216 человек — на 1199 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 32 035 124 человека, что составляет 53,19% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).