Рим, , 19:34 — REGNUM

Партии, входящие в правящую коалицию Италии, должны подписать особый пакт о своем отношении к вакцинации от коронавируса и высказываниях своих представителей по этому вопросу в публичном пространстве, заявил в понедельник, 26 июля, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта (сс) Chatham House

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Обращаясь к лидеру правой «Лиги» Маттео Сальвини, Летта призвал его в своих заявлениях поддержать вакцинационные усилия правительства «без оговорок».

По данным на 26 июля, в Италии умерли 127 971 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 22 (днем ранее — на 7). Число подтвержденных носителей выросло на 3117 (днем ранее — на 4743). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 320 530 — более 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 68 236 человек — на 1979 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 30 119 047 человек, что составляет 55,77% населения Италии старше 12 лет.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.