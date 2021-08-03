Сантьяго, , 18:11 — REGNUM Чили активизирует помощь Кубе в вопросе вакцинации от COVID-19, сообщает 3 августа Prensa Latina.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне, 2 августа, в Чили начался второй этап кампании «Шприцы для Кубы», направленной на смягчение последствий блокады США, усилившейся в разгар пандемии.

Первый этап получил широкую поддержку со стороны комитетов и ассоциаций, входящих в Движение за солидарность с Кубой в Чили, а также других учреждений, политических партий и профсоюзов.

Эдуардо Оярсун, представитель Ассоциации выпускников Чили в Латиноамериканской школе медицины (ELAM) в Гаване, отметил, что целью является сбор $40 тыс. для закупки шприцев и защитных элементов. Кампания продлится до 30 сентября.

Ранее в Чили собрали 1200 шприцев, которые были добавлены к вкладам движения, параллельно развивавшегося и в других странах. Эти поставки помогли активизировать кампанию по вакцинации против COVID-19 на Кубе.