Киев, 30 июля 2021, 10:51 — REGNUM Действующий на Украине карантин будет продлён. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1».
Отметим, нынешние карантинные ограничения действуют до 31 августа 2021 года.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что осенью 2021 года страна может вернуться к жёсткому карантину.
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