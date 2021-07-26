Джакарта, , 10:18 — REGNUM Саудовская Аравия репатриирует 200 граждан, проживающих в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Правительство Саудовской Аравии предупредило своих граждан не ездить в Индонезию после всплеска случаев заражения коронавирусом.

В посольстве Саудовской Аравии в Индонезии также заявили о двух гражданах, состояние которых является критическим из-за заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, волна иностранцев, покидающих Индонезию, продолжает расти из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом.

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