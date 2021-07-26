Рим, , 19:47 — REGNUM

Противники антикоронавирусных ограничений из движения IoApro («Я открываю») намерены провести масштабную манифестацию в Риме на площади Монтечиторио у здания парламента, сообщили организаторы в понедельник, 26 июля.

Парламент Италии Camera dei deputati

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Акция состоится 27 июля, по расчетам организаторов, в ней примут участие 10 тысяч человек.

По данным на 26 июля, в Италии умерли 127 971 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 22 (днем ранее — на 7). Число подтвержденных носителей выросло на 3117 (днем ранее — на 4743). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 320 530 — более 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 68 236 человек — на 1979 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 30 119 047 человек, что составляет 55,77% населения Италии старше 12 лет.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (отменен 1 июля 2021 года). ЕС помогал Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она должна быть официально утверждена летом 2021 года, а средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит от 4 до 5%.