Канберра, , 13:20 — REGNUM Депутат Джордж Кристенсен от правящей Либеральной партии Австралии не согласен с партийным руководством и премьер-министром страны Скоттом Моррисоном о необходимости введения в стране паспортов вакцинации от COVID-19. Кристенсен пошел против своей партии, назвав данную проблему «принципиальным вопросом». Об этом 4 августа сообщил новостной портал News.com.au.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Mos.ru/В. Новиков

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

В своем письме в редакцию онлайн-СМИ NCA NewsWire Кристенсен заявил, что 3 августа он изложил свою позицию лично премьер-министру страны Моррисону и своим коллегам по правящей «Коалиции».

»Я сказал премьер-министру совсем недавно, на вчерашнем партийном заседании, что мы не должны настаивать на вторжении в частную жизнь людей, позволяя компаниям запрашивать у сотрудников и клиентов подтверждение их статуса вакцинации», — говорится в письме Кристенсена.

«Для меня это принципиальный вопрос, и если будет внесен какой-либо законопроект, я не буду его поддерживать», — добавил депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии пообещали сделать вакцину от COVID-19 доступной