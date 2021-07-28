Киев, , 15:12 — REGNUM На Украине могут изменить процедуру пересечения границы в рамках борьбы с распространением «Дельта"-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 28 июля во время заседания правительства страны.

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«Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через семь дней после опубликования. Самоизоляция невакцинированных будет способствовать контролю. Для граждан страны, выехавших до вступления в силу постановления, правила не изменятся», — рассказал он.

По словам Ляшко, граждане Украины, которые сделали первую прививку от COVID-19, и иностранцы, имеющие обе прививки, смогут избежать обсервации. Невакцинированные граждане Украины, а также иностранцы, прибывшие из России и Индии, подлежат двухнедельной обязательной самоизоляции или обсервации, если они провели в этих странах последние семь дней.

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Напомним, ранее в Киеве скончался один из шести пациентов заражённый «Дельта"-штаммом коронавируса. Четыре из шести пациентов с этим штаммом вернулись из России.

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