Джакарта, , 09:29 — REGNUM Индонезия получила от правительства Индии 300 кислородных концентраторов и 100 тонн жидкого медицинского кислорода, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Медицинский кислородный концентратор Rifair

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Правительство Индонезии выражает признательность и благодарность правительству Индии за оказанную помощь, которая будет очень полезна в борьбе с пандемией.

«Индия является стратегическим всеобъемлющим партнером Индонезии в регионе, и две страны продолжают развивать сотрудничество в различных областях как в рамках двусторонних, так и региональных и многосторонних форумов», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии принял решение продлить действие ограничений по коронавирусу до 2 августа.

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