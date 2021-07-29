Джакарта, , 14:00 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила последний релиз о ситуации с COVID-19 в Индонезии, сообщает CNBC Indonesia.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

ВОЗ обнаружила значительный рост случаев COVID-19 в нескольких провинциях Индонезии. Фактически, есть две провинции, где рост составил более 50%, а именно Серный Калимантан (58%) и Южный Калимантан (50%).

«Во всех провинциях острова Явы, за исключением Центральной Явы, количество зарегистрированных случаев сократилось», — говорится в заявлении ВОЗ.

Кроме того, ВОЗ рекомендует Индонезии ужесточить действующие ограничения по коронавирусу, в частности, улучшить соблюдение медицинских протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, в стране зарегистрировано 1016 случаев заражения новыми штаммами коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии выявлено более тысячи случаев заражения штаммами коронавируса