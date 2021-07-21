Джакарта, , 08:43 — REGNUM Индонезия уступила Бразилии первое место в мире по суточной смертности от COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За сутки в Индонезии зарегистрировали 1280 случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 76 200 жителей Индонезии.

По данным Worldometer, в Бразилии было зарегистрировано 1303 случая смерти от COVID-19. С начала пандемии от COVID-19 в стране умерли 544 180 человек.

По количеству новых случаев заражения коронавирусом Индонезия идет после Великобритании, Индии и США.

В Индонезии за сутки выявили 38 325 носителей SARS-CoV-2. Для сравнения в Великобритании за сутки зарегистрировано 46 558 случаев заражения коронавирусом, в Индии — 42 123 случая, в США — 40 174 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило продлить действие ограничений по коронавирусу до 25 июля 2021 года.

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