Рим, , 20:51 — REGNUM Правительство Италии в ближайшие дни рассмотрит вопрос о продлении режима ЧС, передает Mediaset в среду, 21 июля.

Правительство Италии Arepo

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По данным издания, режим может быть продлен сразу до конца 2021 года. Ранее против такого варианта выступали в оппозиции: оппоненты действующей власти уверены, что режим ЧС не имеет уже никакого практического смысла и лишь упрощает власти принятие некоторых решений.

Тем же декретом правительство Италии должно утвердить параметры использования так называемых «антикоронавирусных паспортов».

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

По данным на 21 июля, в Италии умерли 127 905 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 21 (днем ранее — на 10). Число подтвержденных носителей выросло на 4259 (днем ранее — на 3558). В сравнении с минувшей неделей, 12−18 июля, выявляемых случаев стало больше вдвое, в сравнении с началом июля 2021 года — впятеро. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 297 337 — почти 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены 51 308 человек — на 1998 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 27 418 281 человек, что составляет 45,52% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.