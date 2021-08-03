Сеул, , 10:35 — REGNUM Не смотря на замедление темпов роста новых случаев заражения SARS-CoV-2 в столичном регионе Южной Кореи, эпидемиологическая ситуация в других регионах страны продолжает ухудшаться. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра Южной Кореи Ким Бу Гёма.

В Южной Корее Michael Sean Gallaghe

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Данное заявление он сделал 3 августа в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Глава правительства поручил госорганам активизировать проверки соблюдения правил социального дистанцирования на местах, акцентировав внимание на том, что текущая неделя имеет особую важность в борьбе с четвёртой волной пандемии.

Ким Бу Гём также призвал жителей страны проводить летние отпуска дома, отметив, что, несмотря на призывы карантинных властей, в местах отдыха не все соблюдают масочный режим, некоторые рестораны не закрываются в установленное время, а у бассейнов проводятся частные вечеринки.

Премьер-министр Южной Кореи подчеркнул важность соблюдения масочного режима, напомнив, что его соблюдают в странах с высоким уровнем вакцинации, таких как США.