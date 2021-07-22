Джакарта, , 16:04 — REGNUM Волна иностранцев, покидающих Индонезию, продолжает расти из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNBC Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

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Япония активизировала усилия, чтобы помочь гражданам покинуть Индонезию. 21 июля Индонезию покинули 192 гражданина Японии.

По данным посольства Японии в Индонезии, около 2000 граждан хотят вернуться в Японию.

В посольстве отметили, что страна оказывает полную поддержку своим гражданам, желающим вернуться на родину.

Около 80 граждан Южной Кореи также были репатриированы на прошлой неделе. Индонезию также покинули 90 бизнесменов из Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Саудовской Аравии попросило сограждан не ездить в Индонезию.

Подробнее в материале: Саудовская Аравия призывает сограждан не ездить в Индонезию