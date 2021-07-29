Канберра, , 12:55 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 28 июля пообещал журналистам, что вакцина от COVID-19 станет доступной всем и каждому к Рождеству, отметив, что «локдауны уйдут в прошлое». Однако уже на следующий день в интервью телеканалу Nine News Моррисон скорректировал свою позицию, заявив, что он «не может гарантировать, что локдаунов больше не будет».

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«Мы проделали большую работу в этом деле, и австралийцы очень хорошо проявляют себя. Нам нужно, чтобы такой темп (вакцинации) продолжался не только в Новом Южном Уэльсе, но и по всей стране», — отметил Моррисон.

«Вот почему я считаю, что усиленное применение вакцины AstraZeneca, новые рекомендации консультативного органа по иммунизации очень важны. Это очень действенная вакцина. Она эффективна … Это самая известная вакцина от COVID-19 в мире, которая спасла миллионы жизней. То же самое она может сделать здесь, в Новом Южном Уэльсе, и по всей стране», — заявил он.

Премьер-министр Австралии также отметил, что местные власти «должны убедиться, что режим локдауна эффективен» на фоне того, что жесткий карантин в Сиднее продлится еще четыре недели.

«Я не могу гарантировать, что локдаунов больше не будет», — признался Моррисон.

Читайте развитие сюжета: Локдаун в Большом Сиднее сравнили с «коммунистической диктатурой»