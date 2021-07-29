Нью-Дели, , 09:58 — REGNUM Совместный центр исследований и разработок вакцин в виртуальном формате намерены создать страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Об этом говорится в совместном заявлении, распространённом по итогам прошедшего 28 июля онлайн-совещания министров здравоохранения стран БРИКС.

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Онлайн-совещание организовала Индия, председательствующая в объединении БРИКС в 2021 году. Совместные исследования решено проводить в связи с непрекращающейся пандемией COVID-19. Виртуальный формат выбран из-за невозможности личного сотрудничества представителей стран в условиях пандемии.

Представители государств БРИКС отметили, что населению нужен справедливый и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам. Это позволит сократить масштабы пандемии.

Кроме того, странам нужна комплексная система раннего предупреждения для предотвращения массовых рисков инфекционных заболеваний. В БРИКС намерены развивать сотрудничество эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов и бактериологов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности стран БРИКС углублять сотрудничество в сфере противоэпидемических мер.

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