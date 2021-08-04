Москва, , 12:19 — REGNUM Новости о том, что коронавирус нового типа приводит к тромбам, неожиданностью не являются. Об этом 4 августа заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире телеканала «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Это совсем не неожиданно. Типичные проявления для вирусов, которые поражают эндотелий сосудов — коронавирус как раз именно к таким и относится, выражая поражения сосудов, что приводит к образованию тромбов», — заявил Волчков.

«Тромбы ассоциируются с инсультами и инфарктами. Более того, будет отложенный эффект: поражение стенок сосудов приводит к образованию бляшек, последствие холестериновых бляшек, которые также являются виновников инсультов и инфарктов», — указал он.