Джакарта, , 13:59 — REGNUM Индонезия считается страной с худшими показателями по борьбе с COVID-19, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно отчету Bloomberg, Индонезия занимает 53-е место из 53 стран. Это означает, что Индонезия находится на самой низкой позиции с результатом 40,2 балла.

В отчете изучили качество медицинских учреждений, охват вакцинацией, смертность и другие показатели. Индонезия имеет низкие оценки по каждому из них.

По данным Bloomberg, уровень смертности от COVID-19 в Индонезии очень высок, а уровень вакцинации в Индонезии — низкий. Уровень вакцинации в стране составляет 11,9% от общей численности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства, за последние 24 часа в Индонезии выявили 41 168 носителей коронавируса.

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