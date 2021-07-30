Джакарта, , 08:28 — REGNUM Индонезия остается на лидирующей позиции в мире по количеству смертей от коронавируса за сутки, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки от коронавируса в Индонезии умерли 1893 человека. Всего эпидемия унесла жизни 90 552 жителей Индонезии.

Согласно данным Worldometer, количество смертей от COVID-19 в Индонезии по-прежнему выше, чем в Бразилии и России, которые занимают вторую и третью позиции в мире. В Бразилии за сутки зарегистрировано 1225 случаев смерти, а в России — 799.

Индонезия с 43 479 случаями заражения занимает третье место в мире по суточному приросту носителей коронавируса после США (81 253 случая) и Индии (44 673 случая).

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания пожертвовала странам, включая Индонезию, 9 млн доз вакцины от коронавируса.

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