Париж, , 20:56 — REGNUM Французская полиция по борьбе с массовыми беспорядками (CRS, аналог российского ОМОНа) применила слезоточивый газ против участников беспорядков и протестующих в центре Парижа. Об этом 24 июля сообщил телеканал France24.

Протесты во Франции (сс) Laurent Bourrelly

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Столкновения начались после того, как протестующие у столичного железнодорожного вокзала Сен-Лазар толкнули полицейский мотоцикл с несколькими офицерами. Такие же стычки произошли на Елисейских Полях и в западной части Парижа. Во всех случаях полиция действовала жёстко, пресекая любые попытки протестующих создать хаос на улицах.

Напомним, французы выступили против введения санитарных пропусков для посещения кафе, музеев и концертных залов, а также против введения обязательной вакцинации для медперсонала. Протестующие во время мероприятия несли транспаранты с надписями «Остановите диктатуру», «Освободим Францию!», «Свобода, равенство и братство!». Аналогичные акции 24 июля прошли в Марселе, Монпелье, Нанте и Тулузе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что продолжающиеся во Франции протесты против эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавируса, вынудили правительство страны отказаться от ряда запретов.

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