Куала-Лумпур, , 14:32 — REGNUM Правительство Малайзии приняло решение отменить чрезвычайное положение в стране, введенное из-за пандемии коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Чрезвычайное положение в Малайзии отменят 1 августа.

В Малайзии установлено рекордное число случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране выявили 17 000 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, число активных случаев COVID-19 в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) почти достигло одного миллиона.

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