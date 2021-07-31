31 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 13:46 — REGNUM Заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что COVID-19 в Грузии был искусственно распространён российскими туристами перед осенними выборами в прошлом году, стало поводом для бурной реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"О, нарисовался! После его украинской эпопеи как-то его редко слышно. Я уж думал, выздоровел, ан нет всё болеет», — пишет Валерий Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что Саакашвили, судя по всему, знает о ситуации в Грузии лучше самих Грузин, хотя политик уже давно не посещает территорию своей родины.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Известный извращенец вернулся! Не живя в Грузии, он знает всё про Грузию! Удивительно. Может он обладает экстрасенсорными способностями? Может гадать по вкусу галстука?» — задаётся вопросом Валентин А.

Некоторые комментаторы убеждены, что Саакашвили пытается просто постоянно напоминать о себе, ведь его политическая карьера на Украине находится под постоянной угрозой.

«Это чепушило должен был для Украины инвестиции доставать, а он чем занимается? Мало украинцам своих бездельников, так они ещё и грузинских содержат!» — отмечает Дмитрий Б.

Часть людей считает, что такие политики, как Саакашвили, рассыпаются обвинениями в сторону России только по той причине, что руководство нашей страны не даёт никакой обратной связи. Поэтому Россия стала страной для публичного битья.

«Ну, конечно, вали на Россию, она большая, всё выдержит. А вот грузины выдержат ли без России? Разве плохо им жилось при дружбе с Россией? Захотели дружить с США, и что получилось? Старый друг лучше новых двух. Всегда Россия и Грузия жили дружно, но как всегда вмешались американцы. Кинут и разорят!» — считает Татьяна К.

Ряд пользователей указывает на то, что в самой Грузии Саакашвили ждёт только тюремная камера, поэтому он очень ревностно относится к тем, кто может свободно посетить его родную страну.

«Саакашвили просто обидно, что российских туристов в Грузию пускают, а этого Богом обиженного бедолагу, предавшего свою страну, ждут нары. Обидно ему, вот он и выдумывает всякие небылицы», — поделилась своим мнением Лилия С.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

Нашлись и те, кто напомнили, что в Грузии не самая лучшая ситуация с вакцинацией и статистикой по выявленным случаям COVID-19. Поэтому нечего пенять на Россию, коли у самих большие проблемы.

«Можно подумать, что в самой Грузии такие темпы вакцинации, которым можно позавидовать. Грузины сами друг друга заражают, и ничего удивительного в этом нет», — указывает Олег К.

Напомним, 29 июля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в своём видеообращении в Facebook, что COVID-19 в Грузии был искусственно распространён российскими туристами перед осенними выборами в прошлом году.