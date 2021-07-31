Тегеран, , 07:53 — REGNUM 30 июля Иран принял поставку десятой партии российской вакцины против COVID-19 «Спутник-V» в рамках общенациональной борьбы с пандемией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Десятая партия вакцины Спутник российского производства для борьбы с пандемией COVID-19 прибыла в международный аэропорт Тегерана Имама Хомейни. Груз включает 100 000 доз вакцин «Спутник-V» российского производства. К настоящему времени из России в Иран был доставлен миллион доз вакцины «Спутник-V».

Иран и Россия подписали контракт в феврале 2020 года на закупку двух миллионов доз вакцин Sputnik V, а в конце прошлого месяца также был завершен и подписан еще один контракт на закупку 60 миллионов доз для вакцинации 30 миллионов иранцев, которые планируется отправить в Иран с июня по декабрь 2021 года.