Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Неправильной назвала инициативу ВОЗ объявить мораторий на вакцинацию от коронавируса третьей дозой до сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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На встрече с журналистами 4 августа, комментируя предложение генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса оставить вакцины для бедных стран, повременив с ревакцинацией бустерной дозой, Псаки сказала, что можно поделиться с бедными и при этом не вводить мораторий:

«Мы определённо ощущаем, что это неверный выбор и что мы можем сделать и то и другое».

По словам Псаки, Вашингтон больше других в мире стран делится вакцинами, так что с США надо брать пример, а вакцин всем хватит.

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