Джакарта, , 12:49 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что число зараженных коронавирусом индонезийских граждан за границей растет, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи заражения коронавирусом среди граждан Индонезии выявлены в Кувейте, на Маврикии, в Сененгале и Венесуэле.

Согласно полученным данным, всего коронавирусом за границей заразились 5528 граждан Индонезии, 224 человека умерли, а 754 — находятся на лечении.

В России коронавирусом заразились 40 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что изоляция или региональный карантин не смогут гарантировать решение проблемы распространения коронавируса в Индонезии.

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