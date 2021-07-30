Оттава, , 13:44 — REGNUM Консервативная партия Канады призывает правительство страны во главе с лидером Либеральной партии Джастином Трюдо ускорить процесс международного признания канадских сертификатов вакцинации, чтобы жители страны, получившие две дозы вакцины от COVID-19 от разных производителей, смогли беспрепятственно путешествовать за границу. Об этом 29 июля сообщил телеканал CTV News.

Вакцина Pfizer Topi Pigula

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29 июля член теневого кабинета министров Канады Мишель Ремпель, курирующая вопросы здравоохранения, направила письмо министру здравоохранения Патти Хайду, в котором обратила внимание на многочисленные сообщения о том, что канадцам запрещен въезд в различные страны, поскольку те вакцинированы двумя дозами разных производителей вакцин от COVID-19.

Ранее на этой недели представители некоторых провинций Канады стали предлагать жителям получить третий компонент вакцины, чтобы другие страны признали, что они прошли полную вакцинацию от COVID-19.

Местные власти жалуются на отсутствие большого интереса к данному вопросу со стороны федерального правительства.

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