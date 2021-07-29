Канберра, , 12:15 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая 29 июля на телеканале Nine News, поблагодарил свою «многострадальную жену» Дженни Моррисон, которая осталась с двумя детьми в Сиднее, где введен жесткий карантин. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Скотт Моррисон Clrdms

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«Она несет на себе весь груз нашей супружеской жизни», — отметил Моррисон.

«Как ваши дети справляются с дистанционным обучение? Или что еще важно: как дела у Джен?» — поинтересовался ведущий.

«Она много страдает. Помогает [детям] с удаленкой», — ответил Моррисон, добавив, что еще долгое время не увидится со своей семьей.