Канберра, , 10:36 — REGNUM Сегодня, 22 июля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции извинился за медленное развертывание вакцинации от COVID-19 в стране, отметив при этом «исторический рекорд», которая страна достигла по количеству поставленных прививок. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Вакцина Pfizer (сс) Tim Reckmann

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Моррисон в разговоре с журналистами заявил, что он всецело берет на себя ответственность за то, что показатели вакцинации в Австралии отстают от первоначального графика из-за продолжающихся проблем с поставками препарата.

«Как я сказал вчера, я беру на себя ответственность за развертывание вакцинации … Я также беру на себя ответственность за возникшие у нас проблемы … Я приношу извинения за то, что нам не удалось достичь тех показателей, которые мы надеялись увидеть в начале этого года», — заявил Моррисон.

21 июля количество сделанных прививок в Австралии составило 184 тысячи.