Сеул, , 09:22 — REGNUM Основная задача правительства Южной Кореи — защита жизни населения страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина.

Мун Чжэ Ин President.go.kr

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Данное заявление он сделал 3 августа в ходе еженедельного заседания правительства.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что правительство страны должно уделить особое внимание сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, а также повышению уровня жизни населения. К другим важным задачам южнокорейский лидер отнёс четвертую промышленную революцию и борьбу с изменением климата.

Мун Чжэ Ин также подчеркнул важность создания новых рабочих мест и пообещал оказать поддержку частным компаниям. Тем не менее, глава государства признал, что до конца срока его полномочий (пр. май 2022 года) стране вряд ли удастся справится с пандемией коронавируса.