Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Новый рост заболеваемости COVID-19 в США может привести к тому, что американцев снова попросят носить защитные маски, даже если они прошли вакцинацию, пишет 21 июля газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме.

Эпидемия коронавируса в США (сс) dmbosstone

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Необходимость возврата к строгим ограничениям связана с интенсивным распространением «дельта-варианта» коронавируса.

«В США ежедневно регистрируется более 40 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что выше минимума, составлявшего около 11 тыс. случаев в день в июне», — пишет газета.

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Источники отмечают, что этот шаг станет нежелательным для президента США Джо Байдена, поскольку обрушит его усилия «по убеждению американцев в том, что вирус отступает». Кроме того, в 2022 году в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и на них Байден рассчитывает использовать «историю успеха борьбы с коронавирусом», чтобы помочь своей партии сохранить контроль над Палатой представителей и Сенатом.

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