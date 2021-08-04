Канберра, , 12:47 — REGNUM Данные, опубликованные 3 августа федеральным правительством Австралии, показывают, что уровень вакцинации от COVID-19 в регионах Кимберли и Пилбара (Западная Австралия), где в огромных количествах проживают представители коренных народов, находится на отметке в 8,6%, что является одним из самых низких показателей по стране. В этой связи министр Австралии по делам коренных народов Кен Уайатт в ходе пресс-конференции 4 августа воспользовался возможностью и обратился к коренному населению с просьбой вакцинироваться от COVID-19 как можно скорее, отметив, что заболевание — это «не болезнь белого человека». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Вакцина Defense.gov

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«Люди колеблются из-за информации в социальных сетях. То, что они читают, публикуют антиваксеры». Молодежь говорит: «Не делайте прививки, это болезнь белого человека». Нет, это не болезнь белого человека», — заявил министр.

«Он [«Дельта"-вариант коронавируса] поражает не только некоренных австралийцев, мы ровно также можем подцепить его, так что надеюсь, что наши люди услышат мое послание», — добавил министр Уайатт, который сам является одним из представителей коренного населения Австралии.

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