Стокгольм, , 11:05 — REGNUM Сегодня, 30 июля, правительство Норвегии объявит о том, будут ли изменены правила въезда в страну для жителей шведского Вермланда. В настоящее время, согласно оценке норвежских властей, регион окрашен красным цветом, что означает, что непривитые от COVID-19 шведы должны пройти десятидневный карантин по прибытии в Норвегию. Об этом 30 июля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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После недавнего распространения «Дельта"-варианта в Вермланде, норвежские власти приняли решение о введении дополнительных ограничений на въезд для жителей данного лена.

Отмечается, что с середины июля полностью привитые норвежцы могут путешествовать в Швецию без требования по соблюдению карантина и прохождения ПЦР-тестов. Однако, как отмечают шведские журналисты, несмотря на очереди на границе, приграничная торговля в Вермланде до сих пор не восстановилась.

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