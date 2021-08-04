Канберра, , 12:22 — REGNUM В парламенте Виктории (юго-восток Австралии) лидер оппозиции Дэвид Дэвид лейбористскому правительству премьер-министра штата Дэниэла Эндрюса в ходе заседания назвал правительство «коррумпированным» на фоне неудачной попытки заручиться парламентским большинством, чтобы довести до сведения надзорных органов обвинения Эндрюса в растрате государственных средств на личные политические цели. Об этом 4 августа сообщил новостной портал news.com.au.

Коррупция

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Ранее в газете The Australian Paper появилась информация, что канцелярия премьер-министра Эндрюса использовала деньги налогоплательщиков для отслеживания его электорального рейтинга, в том числе реакции жителей штата на введенный им локдаун во время пика пандемии в 2020 году.

Согласно данным журналистского расследования, правительство Эндрюса наняло социологов из компании QDOS, провести обширные опросы среди населения для оценки 112-дневного локдауна штата на политическую ситуацию, при этом жителей Виктории попросили дать оценку деятельности правительства, включая самого Эндрюса.