Пекин, , 07:37 — REGNUM Власти Китая отказались от плана так называемой второй фазы расследования происхождения коронавируса, предложенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил 22 июля на брифинге заместитель главы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь.

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«Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нём используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану», — сказал китайский чиновник.

По его словам, правительство Китая поддержит проведение расследования, основанного на научном подходе, без всякой политизации вопроса.

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Напомним, первый этап расследования происхождения коронавируса при участии Всемирной организации здравоохранения завершился в феврале 2021 года. Учёные не смогли установить ни источника происхождения, ни способ его первичной передачи человеку. После этого в США настояли на том, что ВОЗ должна инициировать новое расследование, так называемый второй этап. В середине июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и призвал Китай начать новое расследование по предложенному плану.

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