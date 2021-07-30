Амстердам, , 10:53 — REGNUM Нидерландам известно об успешном применении российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, но власти этой страны не одобряют препарат до решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Об этом посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил в опубликованном 30 июля интервью РИА Новости.

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«Наша вакцина «Спутник V» известна голландцам. Они знают о ее успешном применении в России и ряде других государств мира», — отметил посол.

Вместе с тем, по словам Шульгина, Гаага действует аналогично ЕС, то есть ждёт, когда EMA одобрит российскую заявку на регистрацию вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, уже 69 стран зарегистрировали у себя российскую вакцину «Спутник V». В этих государствах проживает более 3,7 млрд человек.

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