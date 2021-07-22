Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Процент полностью вакцинированных от COVID-19 и заразившихся новым заболеванием в Израиле равен проценту вакцинированных в популяции. Об этом, как передает ИА «Красная Весна», 21 июля заявил сенатор США Рон Джонсон.

Вакцинация huntlh

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«Я только что получил сегодня утром данные из Израиля. Они говорят, что около 84% населения вакцинировано. Но в новых случаях COVID в Израиле около 84% составляют вакцинированные лица. …похоже, что вакцина Pfizer не работает против варианта Delta», — сказал он в интервью Марии Бартиромо на телеканале Fox News.

Также Джонсон добавил, что, по его мнению, людям не говорят правды о SARS-CoV-2, чему способствует «сговор между социальными сетями, основными СМИ, нашими федеральными агентствами здравоохранения и большим правительством».

«Правда скрывалась в течение нескольких месяцев, говорим ли мы об исследованиях увеличения функции, говорим ли мы об эффективности раннего лечения», — уточнил сенатор и отметил, что, по его мнению, тут «что-то пошло не так».

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 192 008 050.