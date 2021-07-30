Лондон, , 08:07 — REGNUM Великобритания пожертвовала странам, включая Индонезию, 9 млн доз вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca (сс) gencat cat

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что поставки начнутся в ближайшее время.

Чтобы поддержать усилия президента Индонезии по ускорению национальной программы вакцинации, правительство Великобритании пожертвует около 600 000 доз вакцины AstraZeneca.

Заместитель посла Великобритании в Индонезии и Восточном Тиморе Роб Фенн отметил, что страна поддержала Индонезию в это трудное время.

«Мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы помочь Индонезии, как нашему близкому партнеру. Правительство Великобритании уверено, что вакцины, которые мы дарим сегодня, найдут хорошее применение в Индонезии для спасения жизней и укрепления экономики», — заявил Роб Фенн.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 19 669 222 человека.

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