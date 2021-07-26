Джакарта, , 09:45 — REGNUM Правительство Индонезии получило помощь от правительства Швейцарии в виде 13 тонн медицинского оборудования, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Медицинские маски Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

В Индонезию доставили 600 кислородных концентраторов и десятки тысяч средств индивидуальной защиты (около 12 000 комбинезонов и 45 000 масок).

Правительство Индонезии приветствует и ценит поддержку Швейцарии в борьбе с пандемией. Поддержка знаменует укрепление отношений и сотрудничества между Индонезией и Швейцарией.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила от правительства Индии 300 кислородных концентраторов и 100 тонн жидкого медицинского кислорода.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия отправила в Индонезию 300 кислородных концентраторов