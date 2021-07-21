Джакарта, , 13:57 — REGNUM В индонезийской провинции Западный Калимантан заявили, что будут искать возможности поставки медицинского кислорода из Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

Баллоны с кислородом Мастер Снов

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По данным издания, в одной из больниц Путусибау закончился медицинский кислород.

Кроме того в ряде больниц в различных регионах Индонезии запасы кислорода ограничены из-за резкого роста числа больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии бесплатно предоставит 2 млн упаковок лекарств для людей, инфицированных коронавирусом.

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