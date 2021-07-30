Москва, , 15:19 — REGNUM Авторитет США в глазах мирового сообщества был подорван из-за их растерянности в сложной ситуации, которая сложилась в результате пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 30 июля заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.

Сергей Нарышкин Kremlin.ru

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Как отметил глава СВР, ситуация с пандемией SARS-CoV-2 с связанного с ним кризиса наглядным образом показала то, что «король-то голый».

«Соединенные Штаты в этой сложной ситуации перед лицом пандемии коронавируса проявили свою полную растерянность, что существенным образом повлияло на снижение авторитета США в глазах мирового сообщества», — сказал он.

Кроме того, Нарышкин отметил, что вывод США своих войск из Афганистана и прекращение американской стороной военной операции в Ираке вновь оказалось подтверждением того, что «так называемый гегемон уже не в состоянии, да и не желает нести ответственность за урегулирование сложных политических событий и сложных мировых кризисов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия и США продолжают вести обмен данными по борьбе с терроризмом, но в то же время, теперь такое взаимодействие осуществляется не так активно, как ранее.