Канберра, , 10:07 — REGNUM «Развертывание вакцины» от COVID-19 в Австралии будет завершено к Рождеству, несмотря на ряд задержек и неудач в доставках препарата. Об этом, как сообщил новостной портал News.com.au, заявил 28 июля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

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«К концу года мы будем находится в положении, при котором каждый, у кого есть возможность, получит вакцину», — пообещал Моррисон.

«Я ожидаю, что к Рождеству мы увидим совсем другое положение дел в Австралии, нежели то, что мы наблюдаем сейчас … При таком уровне [вакцинации], локдауны больше не потребуются», — добавил премьер-министр.

Моррисон также отметил, что «к Рождеству мы будем жить в других условиях, чем сейчас».