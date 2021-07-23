Сидней, Австралия, , 13:42 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 23 июля, премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс предложил взять Сидней в «стальное кольцо» на фоне ухудшающейся в городе эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Однако жители Нового Южного Уэльса восприняли слова Эндрюса как недружественный шаг. Об этом сообщил новостной портал news.com.au.

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«Нам нужно стальное кольцо вокруг Сиднея, чтобы этот вирус не распространялся на другие части нашей страны», — предложил премьер-министр Эндрюс.

«Несмотря на то, что его комментарии вызвали похвалу со стороны некоторых жителей Виктории, они вызвали возмущение среди жителей Большого Сиднея, где в течение месяца строго соблюдалось правило оставаться дома», — говорится в новостном материале.

Журналисты отмечают, что сам Эндрюс пошел на крайние меры в августе прошлого года, только лишь когда число новых случаев коронавируса в его штате взлетело до рекордной отметки в 671.

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