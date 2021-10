Сильное землетрясение в Японии подняло со дна корабли времен Второй мировой войны.

Как сообщает издание The Daily Mail, на поверхности оказались 24 транспортных судна. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны остатки их корпусов, которые лежат на вулканическом пепле. По данным The Daily Mail, японские корабли были захвачены американскими войсками во время боевых столкновений за Иводзиму.

Позже они были перемещены на западную часть острова и использовались в качестве волнорезов для обеспечения защиты судов союзников.