26 октября в Бурятии снег, ветер 15−20 м/с. На побережье Чукотского автономного округа ветер 17−22 м/с.
25−26 октября в Камчатском крае снег, дождь, мокрый снег, на побережье ветер 15−20 м/с.
27 октября в горах Хакасии мокрый снег, снег, ветер 15−20 м/с.
В Иркутской области осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, ветер 15−20 м/с.
26 октября в Омской области осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололедные явления, ветер 15−20 м/с.
25 октября в Томской, Кемеровской областях осадки, преимущественно в виде дождя, гололедные явления, ветер до 21 м/с.
В Красноярском крае: 25 октября на севере Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района снег, метель, ветер 15−20 м/с; в южных районах дождь, мокрый снег, ветер 15−20 м/с; 26−27 октября в Эвенкийском, 27 октября в Туруханском муниципальных районах сильный снег; 27 октября в центральных районах дождь, мокрый снег, ветер 18−23 м/с.
25−26 октября в Дагестане осадки, преимущественно в виде дождя, в горах со снегом (26 октября сильные), ветер до 20 м/с.
25 октября в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, 25−26 октября в Ингушетии, Чеченской Республике сильные осадки (дождь, в горах со снегом).
25 октября в Краснодарском крае сильный дождь (в горах со снегом), гроза, ветер 20−22 м/с, налипание мокрого снега.
25 октября в Пермском крае осадки (дождь, мокрый снег, снег), отложение мокрого снега.
25−27 октября в Карелии сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, 25 октября гололед, 25−26 октября налипание мокрого снега.
25 октября в Вологодской области осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололед, отложение мокрого снега.
В Татарии прогнозируют дождь и мокрый снег
В Татарии 26 октября сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью осадки маловероятны, днем местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, прогнозируется сильный ветер порывами до 17 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от 1 до 6 градусов ниже ноля, днем — не выше +6.
В среду, 27 октября, дальнейшее потепление замедлит этот же циклон, который подойдет с севера к границы Московского региона. Погода облачная с прояснениями, ночью без осадков, температура в Москве 1…3°, по области −1…−4°. Днем с приближением атмосферного фронта пройдет небольшой дождь. Несмотря на дождь, температура повысится в Москве до 6…8°, по области 4…9°. Ветер ожидается юго-западный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
Во вторник, 26 октября, в теплом секторе атлантического циклона, которые перемещается со Скандинавии на Кольский полуостров, ожидается облачная погода с прояснениями и осадки маловероятны. Температура начнет повышаться: ночью в Москве −1…−1°, по области −1…−4°, днем в Москве 6…8°, по области 4…9°. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
В понедельник, 25 октября в Московском регионе облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура днем в Москве 2…4°, по области 0…5°. Ветер западной четверти 6−11 м/с.
Один из атлантических циклонов, который переместился за Урал, принес похолодание с мокрым снегом в прошедшие выходные дни в Московский регион, температура понизилась до ноябрьских значений, отмечался мокрый снег. На отдельных участках дорог, а также на эстакадах и мостах вечером 24 октября и утром 25 октября, когда начало подмораживать, образовался тонкий лед. На текущей неделе другие атлантические циклоны распространят снова теплую морскую воздушную массу, сообщает Гидрометцентр России.
На Западном побережье США из-за шторма сотни тысяч домов остались без света
Сотни тысяч частных домов и предприятий на Западном побережье США остались без электричества в результате прохождения мощного шторма, который сопровождался ливневыми дождями. Об этом 25 октября сообщает телекомпания CBS.
В Петербурге до сих пор устраняют последствия шторма
В пригородных районах Санкт-Петербурга продолжается ликвидация последствий штормового ветра, бушевавшего 21−23 октября. Наиболее сильные повреждения получили воздушные электролинии прибрежного Курортного района, где было зафиксировано 165 обрывов сети.
Во второй половине дня 26 октября — ночью 27 октября в Республике Алтай ожидается усиление ветра 18−23 м/с, по высокогорью до 32 м/с, осадки в виде мокрого снега, местами гололедные явления.
Днем 26 — ночью 27 октября в Томской области ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега, местами гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра до 18−23 м/с, похолодание, на дорогах сильная гололедица, установление снежного покрова.
На севере Томской области 26 и ночью 27 октября ожидается местами сильное отложение мокрого снега.
В период с 13−16 часов и до конца суток 25 октября, а также в течение суток 26 октября на побережье Каспийского моря и в приморских районах Дагестана ожидается ветровой сгон воды. Уровень моря в районе Махачкалы и Каспийска достигнет опасной отметки и ниже.
В Алтайском крае продолжается шторм
Алтайские спасатели предупредили о существенном ухудшении погодных условий в регионе 26 октября.
«Ожидается юго-западный ветер местами порывами до 21 м/с. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций», — сказано в сообщении ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.
На Юге России и Северном Кавказе выпал первый снег
Первым снегом запорошило в ночь на 25 октября территории ряда субъектов Юга России и Северного Кавказа. Снег выпал в Адыгее и в Карачаево-Черкесии, в Сочи, Апшеронском и Мостовском районе Краснодарского края, на Ставрополье, в Крыму. Местами слой снега достигал 4 см, в горных районах его выпало еще больше.
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье с 26 октября до утра 28 октября желтый уровень погодной опасности из-за ветра.
Новосибирцев предупредили о возможных угрозах из-за сильного ветра
В Новосибирске днём 26 октября и в ночь на 27 октября ожидается усиление ветра до 20 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Ленобласть ликвидировала последствия двухдневного шторма в регионе
Сильный шторм, который прошел над Ленинградской областью 22−23 октября, повалил более 1000 деревьев. А от массовых отключений электроэнергии пострадало более 5,5 тыс. местных жителей.
Забайкалье ещё на закончило расчёт с страдавшими при наводнениях
Напомним, летом 2021 г. Забайкалье пережило сразу три волны паводка. В результате осадков в июне-июле пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.
Жители Забайкалья жалуются на холод
В Забайкальском крае, несмотря на старт отопительного сезона, решены ещё не все проблемы. Как пояснил губернатор региона Александр Осипов, большое количество людей обращается по вопросам соблюдения тепловых режимов в многоквартирных домах, социальных объектах в Чите, Краснокаменске, других населенных пунктах.
Ландшафт посёлка Якутии изменила вечная мерзлота
В Якутии остро стоит вопрос таяния вечной мерзлоты. Этот процесс влияет на изменение ландшафта некоторых территорий республики и вредит жилым домам.
Синоптик рассказала о погоде в Москве на нынешней неделе
На нынешней неделе в столице России прогнозируется разная погода. Об этом 25 октября рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Жителей Бурятии предупредили о сильном снегопаде и ветре
В Бурятии ожидается ухудшение погоды 26 октября. По северной половине республики пройдёт сильный снегопад.
По ситуации на начало на 25.10.2021 работы по тушению 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 451,41 га проводились в четырех субъектах Российской Федерации, в том числе:
— 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 85 га (Приморский край);
— 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 85 га (Свердловская область);
— 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 33 га (Еврейская АО);
— 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 15 га (Хабаровский край);
— 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем, 5 га (Свердловская область);
— 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем, 220 га (Хабаровский край — ГПЗ Джугджурский);
— 3 пожара на землях населенных пунктов на площади, пройденной огнем, 9 га (Свердловская область — г. Екатеринбург).
За неделю с 18 по 24 октября наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской, Оренбургской, Курганской областях, Еврейской автономной области, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях.
По данным Федеральной Авиалесоохраны, лесные пожары ликвидированы:
в Центральном федеральном округе — в Воронежской, Рязанской областях;
в Южном федеральном округе — в Республике Крым, городе Севастополь, Краснодарском крае;
в Приволжском федеральном округе — в Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Оренбургской и Ульяновской областях;
в Уральском федеральном округе — в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях;
в Сибирском федеральном округе — в Алтайском, Красноярском краях, Омской области;
в Дальневосточном федеральном округе — в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской области, Еврейской автономной области.
Основная причина лесных пожаров — человеческий фактор.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за неделю, с 18 по 24 октября 2021, лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 157 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 6 636 га. Об этом сообщает Федеральная Авиалесоохрана 25 октября.
В Москве 25 октября ожидается облачная погода и до +4 °C
В понедельник, 25 октября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +2… +4 °C. Об этом 25 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Температура в столице на метеостанции ВДНХ опустилась до минус 2,4 градуса, а в Тушине — до минус 2,8 градуса. Это самое низкое значение с начала осени и на три градуса ниже климатической нормы. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Недалеко от Тбилиси произошло землетрясение
Возле грузинского Рустави 25 октября произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.
В Башкирии ожидается мокрый снег
Мокрый снег ожидается в Башкирии. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что днем 25 октября в республике ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Температура воздуха в этот день может прогреться до +8°С.
Ночь на 25 октября стала в Москве самой холодной с начала осени
Ночь на 25 октября в столице России стала самой холодной с начала осени, температура воздуха в городе опустилась до — 2,4 °C. Об этом 25 октября заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Москве ожидается до пяти градусов тепла
Температурный фон в Москве 25 октября окажется ниже климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».
В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что днем 25 октября по области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду с сохранением вечером.
На зданиях в Туве после землетрясения появились трещины
На территории Дзун-Хемчикского района Тувы введён режим повышенной готовности из-за землетрясения магнитудой 4,7, произошедшего утром 23 октября. Эпицентр сейсмособытия находился в 7 км от города Чадан.
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени: температура воздуха опустилась до — 2,4 градуса, сообщили РИА Новости в «Фобосе».
25 октября Чувашия в очередной раз оказалась в арктической воздушной массе, поэтому выпал мокрый снег. В ночь на 26 октября ожидается первый серьезный «минус» этого сезона, местами до — 6 градусов мороза, считает автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.
Пожароопасный сезон завершён в Чувашии
В Чувашии с учётом «установившейся устойчивой дождливой осенней погодой» завершён пожароопасный сезон.
Метеоролог предупредил о самом холодном дне октября в Европейской России
25 октября будет самым холодным днём для Центра Европейской части России, температура воздуха ожидается на один градус ниже климатической нормы.
Пожарных в России оптимально распределят по всем населённым пунктам. Такой законопроект одобрен правительством и в ближайшее время будет внесён в Госдуму.
В нём предлагается разрешить правительству утверждать перечень населённых пунктов, где будут находиться подразделения.
Цитата канала «Говорит Москва».
Приангарье накроет мокрым снегом
Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 24 октября днём и 25 октября ночью. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, в этот период в западных районах местами ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15−17 м/с.
В Сочи объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные дожди, возможны сход селевых потоков и смерчи, сообщает пресс-служба муниципалитета.
По данным синоптиков, 25 октября в Алтайском крае ожидается сильный юго-западный ветер 8−13 м/с с порывами до 20 м/с.
В Татарии в начале недели температура опустится до минус шести градусов, на дорогах будет гололед.
Предстоящая ночь на 25 октября в Москве будет самой холодной с начала осени. Ожидается, что температура опустится до — 3 градусов, а утром на дорогах появится корка льда толщиной до 2 мм. В Подмосковье будет до — 5 градусов.
Климат в Сибири меняется: начинает таять вечная мерзлота. Особенно хорошо это видно на примере села Чурапча в Якутии, где земля уходит из-под домов.
По информации Иркутского гидрометцентра, утром и днем 25 октября в Иркутске ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер западный — 5−10 м/с, температура до +10°.
Так выглядит один из жилых домов Барнаула, построенных всего два года назад, после ветра. Цитата группы barneos22 («Одноклассники»).
Ураган сдул обшивку с десятиэтажного дома в Барнауле
Бушующий на Алтае ураганный ветер заметно потрепал Барнаул накануне, 23 октября. Помимо поваленных деревьев и оборванных электропроводов, ночью с дома на ул. Мусоргского, 34а сдуло обшивку с 1 по 10 этаж. В группе «Барнаул.22» («Одноклассники») уточняется, что дом построен всего два года назад.
Сегодня, 24 октября, в Краснодаре будет облачно. Утром и днем временами ожидается сильный дождь. Ветер 5−10 м/с, временами порывы будут доходить до 14 м/с.
На Черноморском побережье 24 октября ожидается переменная облачность. В Туапсинском районе утром и днем местами будет дождь. А уже 25.10 планируется снижение интенсивности осадков и постепенное их прекращение на территории края.
Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 24 октября. Гидрометцентр предупредил о сильном ветре до конца дня.
«Жёлтый уровень — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
За прошедшие сутки, 23 октября, площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга снизилась на 1 га. Усилия группировки, задействованной на тушении торфа, сосредоточены на ликвидации 2 оставшихся очагов общей площадью 0,9 га. Непрерывно проводится мониторинг территории торфяника для недопущения повторного возникновения очагов тления.
Всего в работах по ликвидации тления задействованы более 270 человек личного состава и порядка 110 единиц спецтехники.
МЧС РФ.
Извергающийся вулкан на острове Пальма привел к мощному землетрясению. Согласно оценке специалистов, магнитуда землетрясения оценивается в 4,9, а глубина очага составляет 38 километров.
Обширная атлантическая депрессия охватит всю северную половину Сибирского федерального округа. Любые вторжения холодного воздуха на разогретую осенью поверхность приносят усиления ветра. Возникновение в данных условиях больших барических градиентов приведет к максимальным скоростям ветра в пределах 13−18 м/с над центральными районами Красноярского края, а также до 15−20 м/с в Хакасии.
По прогнозам специалистов, в западной части Сибирского округа пройдут дожди, местами умеренные дожди, в Омской области возможен снег, мокрый снег.
В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за сильного ветра
Погода в Москве и Московской области объявлена метеорологами потенциально опасной из-за сильного ветра.
Жителей Кузбасса предупредили о сильном ветре
В Кемеровской области завтра, 24 октября, ожидается усиление юго-западного ветра, ночью местами порывы до 22 м/с, днём порывы до 20 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
На пляже в Петербурге обезвредили снаряд, вынесенный штормом
В поселке Комарово под Петербургом в результате прошедшего накануне шторма вымыло из песка крупнокалиберный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обезвредили взрывотехники Росгвардии.
Жителей Москвы предупредили о сильном ветре
Экстренное предупреждение о ветре до 18 метров в секунду (м/с), который будет наблюдаться в Москве вечером 23 октября, распространил московский главк МЧС.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! — говорится в сообщении. — По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1−2 часа с сохранением до 18:00 (мск) 23 октября по г. Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13−18 м/с».
Жителей Кубани предупредили о надвигающейся непогоде. Экстренное предупреждение МЧС объявило с 24 по 25 октября.
Синоптики прогнозируют завтра ночью и утром сильные дожди, ливни с грозами и градом. В предгорных и горных районах прогнозируют мокрый снег.
Кроме того, ветер может усилиться до 20 м/с. В реках на юго-востоке и юго-западе края возможен подъем уровня воды. Предупредили о штормах на Черноморском побережье.
В последние дни над европейской частью России влияние холодной воздушной массы характеризовалось прохладой, в то время как над Западной Сибирью отмечалась зона комфортных условий погоды. Пик потепления пришелся на 20 октября, когда аномальное тепло Средней Азии увеличило отклонения среднесуточных значений температуры воздуха до +8… +11°С, достигая местами +12,9°С (Томская область).
Предстоящий понедельник, 25 октября 2021 года, станет самым холодным днём месяца в Москве. При этом ночь на пятницу в столице была самой тёплой в истории.
«Регистрировалось 12 градусов, что стало новым историческим максимумом ночных температур для этого дня», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
25 октября воздушные порывы будут холодными, несмотря на то что, скорее всего, температура будет выше нуля, москвичи будут ощущать её как минусовую.
По спутниковым данным НИЦ «Планета», в период c 21 по 22 октября единичные очаги возгораний зафиксированы в Центральном (Брянская, Калужская, Тульская, Тамбовская, Белгородская, Воронежская области), Приволжском (Пензенская область, Башкортостан) и Южном ФО (Ростовская область, Краснодарский край, Адыгея).
Штормовой ветер ожидается в Хакасии
Жителей Хакасии предупредили об ухудшении погоды 24 октября. По региону ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами местами до 25 м/с, в горах — до 30 м/с.
Во Владимирской области нерабочие дни начнутся с 30 октября
Во Владимирской области нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. В эти дни организации здравоохранения, пункты вакцинации, органы власти и системообразующие предприятия буду работать в обычном режиме. В детских садах будут работать только дежурные группы. Не будут работать многофункциональные центры, детские развлекательные центры и лагеря. Кафе и рестораны смогут выбрать, приостановить работу с 30 октября или принимать посетителей с QR-кодами.
Высокая пожарная опасность (4 класс, определяемый по методу Нестерова В. Г.) в период с 21 по 22 октября отмечалась в Калмыкии, Белгородской, Воронежской, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях.
В период с 21 по 22 октября метеорологические условия на европейской территории России (ЕТР) определялись влиянием Атлантического циклона и системы его атмосферных фронтов. На юге ЕТР образовался местный антициклон.
Сюрпризы погоды: Алтайский край накрыло штормовым ветром
В Алтайском крае сегодня, 23 октября, и ночью 24 октября значительно ухудшатся погодные условия. По данным территориального ГУ МЧС РФ, местами в предгорных районах усиление юго-западного ветра до 27 метров в секунду.
Землетрясение в Туве почувствовали жители Хакасии
В Хакасии почувствовали землетрясение, эпицентр которого находился на территории соседней Тувы.
На Азовском побережье столбики термометров 23 октября покажут 13−18°.
На Черноморском побережье ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер южной четверти 6−11 м/c, а на участке Анапа — Геленджик местами порывы будут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем в курортных частях края будет 17−22°.
23 октября на Кубани будет наблюдаться небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с, днем местами порывы увеличатся до 14 м/с. Температура воздуха в краевой столице днем ожидается до +22°.
На юге Екатеринбурга продолжают действовать два очага на площади 1,9 га. Для мониторинга крупных очагов тления применяется беспилотная летательная система с тепловизором. Для более точного определения очагов и их тушения используется щуп-термометр.
Всего в распоряжении огнеборцев на тлеющем торфянике в г. Екатеринбурге 37 торфяных стволов. Применение этой технологии позволяет минимизировать время ликвидации очагов и расход воды, точно воздействуя на источники тления в толще торфяника.
Площадь и интенсивность тления торфа значительно снизились, а дым больше не мешает екатеринбуржцам дышать свободно. Поблагодарить огнеборцев за их нелёгкий труд пришли неравнодушные жители города и представители Общероссийского народного фронта.
МЧС РФ.
Под Улан-Удэ обустроят дамбу для защиты от паводков
Власти Бурятии направили более 15 млн рублей в Иволгинский район на ликвидацию последствий паводков. 13,4 млн рублей из резервного фонда непредвиденных расходов потратят на обустройство дамбы для защиты жителей села Поселье от наводнения.
Жители Тувы почувствовали мощное землетрясение
Жители западных районов Тувы около 6 часов утра 23 октября почувствовали мощные волны землетрясения. По словам главы республики Владислава Ховалыга, жертв и разрушений пока не выявлено.
В Алтайском крае 23 октября в отдельных районах ожидают небольшие дожди, а ночью — дожди с мокрым снегом. Также прогнозируют порывистый ветер. При осадках — ухудшение видимости. Поэтому водителей просят быть внимательными, отказаться от поездок или при движении уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете.
В Санкт-Петербурге открыли дамбу после штормовой погоды
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений открыли в Санкт-Петербурге в связи с отражением удара стихии.
У западного побережья Мексики сформировался тропический шторм «Рик»
Тропический шторм «Рик» сформировался над Тихим океаном у западного побережья Мексики 22 октября, сообщила на своей странице в Twitter Национальная метеорологическая служба страны.
Сильный ветер в Москве повалил более 50 деревьев и повредил 25 автомобилей
Сильный ветер в Москве в пятницу, 22 октября, повалил более 50 деревьев и повредил 25 автомобилей, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
В Псковской области более 4 тыс. жителей остались без света из-за шторма
В Псковской области более четырех тысяч жителей остались без электроснабжения из-за сильного ветра, сообщил 22 октября губернатор региона Михаил Ведерников.
Шторм выдавил за берега реку Смоленка в Петербурге
Река Смоленка на Васильевском острове Санкт-Петербурга вышла из берегов из-за шторма. Об этом 22 октября сообщают очевидцы в социальных сетях.
Число поваленных штормом деревьев в Петербурге достигло 70
В Петербурге растет количество поваленных штормом деревьев. Ранее сообщалось о 40 упавших стволах, теперь их число возросло до 72, сообщили 22 октября в городском комитете по благоустройству.
В Петербурге во время шторма пострадала женщина
Ураганный ветер, который бушует на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за циклона «Игнац», снёс дорожный знак на проспекте Стачек на проходившую мимо женщину.
Жителей Владимирской области предупредили о надвигающемся урагане
Во Владимирской области 22 октября ожидается усиление юго-западного ветра до 15−20 метров в секунду. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В Ленобласти ураганный ветер повалил на дороги почти 400 деревьев
В Ленинградской области ураганный ветер повалил на дороги почти 400 деревьев. Об этом 22 октября ИА REGNUM сообщили в областном комитете по дорожному хозяйству (КДХ).
В Сестрорецке шторм затопил парковку ЖК вместе с автомобилями
В городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга из-за шторма затопило парковку со стоящими на ней автомобилями. Об этом 22 октября сообщают очевидцы в социальных сетях.
В трёх регионах РФ наблюдаются массовые перебои с электроэнергией
В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях наблюдаются массовые отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России, опубликованном 22 октября в телеграм-канале.
Причиной стала непогода, без энергоснабжения остаются больше 6 тыс. человек. Кроме того, отключение энергии возможно в Тверской, Калининградской, Челябинской и Свердловской областях.
Ураганным ветром повредило один из зубцов московского Кремля
Со стен московского Кремля ураганным ветром сорвало строительные леса. Видеозапись произошедшего 22 октября обнародовал телеканал «360».
Сильный ветер в Москве сорвал зубец со стены Кремля
В Москве из-за сильного ветра оказался повреждён один из зубцов стены Кремля. Инцидент сняли на видео очевидцы.
В городе при ЛАЭС введён режим повышенной готовности из-за шторма
На территории атомграда Сосновый Бор в Ленинградской области, где расположена Ленинградская АЭС, вводится режим повышенной готовности из-за шторма.
В Финляндии из-за непогоды тысячи домов остались без электричества
В настоящее время в Финляндии в результате шторма, при котором скорость ветра превысила 33 м/с, без электричества остаются тысячи домов. Об этом 22 октября сообщает финская телерадиовещательная компания Yle.
В Москве бушует ураган. Ветер сорвал строительные леса со стен Кремля.
Лава вулкана Кумбре-Вьеха уничтожила уже почти 900 га земли
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября на испанском острове Пальма, на сегодняшний день уничтожило уже 886,6 гектара земли. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на результаты измерений, проведённых Европейской спутниковой системой дистанционного мониторинга Земли «Коперник».
Отмечается, что сразу 20,5 гектара было повреждено на острове за последние 24 часа.
Два парка в Гатчине закрыты для посещения из-за шторма
Гатчинский парк и парк «Сильвия» в Ленинградской области закрыты для посещения из-за сильного шторма, разыгравшегося в Петербургском регионе. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе государственного-музея заповедника «Гатчина».
Парк «Монрепо» в Выборге частично затопило из-за шторма
Исторический парк «Монрепо» в Выборге частично затопило из-за шторма. Музей-заповедник закрыт для посещения. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе музея.
Ураганный ветер в Петербурге уже повалил около 40 деревьев
Около 40 деревьев не устояли под напором ураганного ветра, который разыгрался в Петербурге в ночь на пятницу, 22 октября. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.
Спасатели Эстонии ликвидируют последствия первого осеннего шторма
Обрушившийся в четверг, 21 октября, на Эстонию первый осенний шторм добавил спасателям работы, однако серьезных инцидентов удалось избежать. Об этом сообщили в Спасательном департаменте.
Подъём воды из-за шторма перекрыл подъезд к Выборгу
На подъезде к городу Выборгу со стороны приграничного поселка Торфяновка в Ленинградской области перекрыто движение из-за поднявшейся во время шторма воды.
На испанском острове Пальма предупредили о рисках подтоплений
Небольшие дожди, прогнозируемые на ближайшие несколько дней на севере и северо-востоке испанского острова Пальма, вызвали на острове тревогу в связи с риском возможных подтоплений из-за непроницаемости лавовых потоков. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на Департамент национальной безопасности.
В муниципалитете Тасакорте, одном из наиболее пострадавших от извержения, вероятность выпадения осадков на субботу, 23 октября, составляет 95%, согласно данным Государственного метеорологического агентства (Aemet).
В Башкирии ожидается сильный ветер — МЧС
Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что днем 23 октября в некоторых районах республики ожидается небольшой дождь, порывы ветра до 20 метров в секунду.
На юго-востоке Испании прошли проливные дожди
Дождевой фронт, затронувший автономное сообщество Валенсия в Испании, вызвал сильные дожди, которые временами достигали проливного характера, с рекордными показателями, превышающими 71 литр на квадратный метр. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что наиболее обильные осадки выпали в городе Кульера на южном побережье провинции Валенсия.
На испанском острове Пальма зафиксировали несколько десятков землетрясений
На канарском острове Пальма было зарегистрировано в общей сложности 46 землетрясений в период с полуночи до 7:30 утра по местному времени. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на данные Национального географического института Испании.
Самое крупное из землетрясений произошло в 06:09 часов на глубине 14 километров в Фуэнкальенте.
В компании «Россети Ленэнерго» перешли в особый режим из-за шторма
Сотрудники электросетевой компании «Россети Ленэнерго» перешли в особый режим работы из-за штормовой погоды в Петербургском регионе.
Спасатели подвели промежуточные итоги буйства шторма в Петербурге
Пожарно-спасательные подразделения Петербурга за минувшую ночь и утро совершили 39 выездов на места, где возникла угроза падения деревьев, металлических конструкций и обрыва проводов.
Из-за оползня в Индонезии погиб человек
Сильный дождь, сопровождавшийся ветром, обрушился на несколько районов острова Ява в Индонезии, в результате чего погиб один человек, сообщает CNN Indonesia.
Порывистый ветер 15−20 м/с ожидается в Москве до 18 часов 22 октября, городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности.
Спасатели Петербурга 27 раз за ночь выезжали устранять последствия шторма
Спасатели в Петербурге 27 раз за минувшую ночь выезжали устранять последствия шторма. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
В Алтайском крае после +20 °C обещают дожди с мокрым снегом
Погода не перестаёт удивлять жителей Алтайского края. Ещё накануне, 21 октября, температура воздуха поднималась до +20 °C, уже сегодня, 22 октября, алтайские спасатели предупредили о значительном ухудшении погодных условий.
Синоптики предупредили о дождях и повышении атмосферного давления в Москве
В пятницу, 22 октября, в столице России ожидаются кратковременные дожди и повышение атмосферного давления. Температура воздуха в городе составит +11… +13 °C. Об этом 22 октября рассказали в центре «Фобос».
На Калининград обрушился мощный шторм и повалил несколько десятков деревьев. Из-за непогоды пострадали дома, автомобили, а также оборваны линии электропередачи.
Сильный ветер ожидается в Калининграде вплоть до 23 октября 2021 года. Спасатели рекомендуют держаться подальше от домов, избегать рекламных конструкций и не укрываться под отдельно стоящими деревьями.
Дамбу в Финском заливе закрыли для предотвращения наводнения в Петербурге
Затворы водо‑ и судопропускных устройств Комплекса защитный сооружений Санкт-Петербурга в Финском заливе закрыты в ночь на 22 октября для предотвращения угрозы наводнения, возникшей из-за сильного ветра западных направлений.
В Забайкалье пришлось вводить режим ЧС, чтобы закончить уборочную кампанию
В районах Забайкальского края, где был введён режим ЧС из-за выпавшего снега, установилась плюсовая температура. Это позволило возобновить уборочную кампанию. Подробности сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова министра сельского хозяйства региона Дениса Бочкарева.
«Положительные температуры, установившиеся в Забайкалье на этой неделе, повлекли таяние снегов и ледяной корки, образовавшейся на посевах. В связи с этим хозяйства всех пострадавших от обильного снегопада районов вновь продолжили уборку урожая. Оперативный штаб, созданный в краевом минсельхозе, ежедневно уточняет обстановку.
В целом уборочные работы в регионе выполнены на 50%, и в ближайшие две недели аграрии намерены завершить уборочные работы», — пояснил чиновник.
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре 22 октября
Предупреждение о сильном ветре со скоростью 15−20 м/с в столице России 22 октября выпустило ГУ МЧС РФ по Москве.
В Якутии из-за гололёда за сутки произошло 25 ДТП
Автомобилистов Якутии призвали быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. На трассах региона гололёд, за сутки зафиксировано 25 дорожно-транспортных происшествий.
За последние сутки зафиксированы землетрясения в Турции (магнитудой 3,5 произошло в провинции Чанаккале), в акватории Тихого океана (магнитудой 3,7 произошло рядом с Курилами), в Чечне (магнитудой 4,4 с эпицентром в районе села Новые Атаги Шалинского района), на востоке Японии (магнитудой 5,8), на острове Пальма (магнитудой 4,8 балла).
Уже в понедельник, 25 октября, в Москве ожидается существенное похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура ночью понизится до −6…−1°, днем будет не выше 0…5°.
Синоптики предупредили о сильном ветре вечером 21 октября сразу в нескольких регионах РФ.
Тысячи домов в Индонезии оказались подтоплены
Тысячи домов и сельскохозяйственных угодий в округе Серданг Бедагай в провинции Северная Суматра в Индонезии оказались подтоплены, сообщает CNN Indonesia.
В Пермском крае ожидается сильный снегопад
В Пермском крае прогнозируют сильный снегопад. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета, осадки начнутся вечером 21 октября.
Вечером 21 октября местами на западе Пермского края, в течение суток 22 октября в отдельных районах Челябинской и Свердловской областей и Пермского края ожидаются сильный и очень сильный снег, мокрый снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица), в Челябинской порывы ветра 15−20 м/с.
Дамбу Петербурга закроют, чтобы предотвратить наводнение
Дамбу Санкт-Петербурга закроют из-за надвигающегося шторма и угрозы наводнения. Об этом 21 октября сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга.
Власти Москвы советуют автомобилистам поменять шины
Погода в Москве изобилует осадками, а дождь меняет снег, поэтому нужно менять резину. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
В Москве автовладельцам уже можно приступать к замене летней резины на зимнюю, заявили в дептрансе столицы.
В Новосибирск идёт дождливая и ветреная погода
В Новосибирске с 22 по 24 октября ожидается порывистый ветер до 18 м/с, местами небольшой дождь. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
В Калининградской области начиная со второй половины дня 21 октября ожидается усиление юго-западного, западного ветра 25—27 м/с.
Во второй половине дня 21 октября по юго-восточной части Южной Балтики ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 30 м/с.
В Пермском крае 21 октября установление временного снежного покрова, 22 октября сильные осадки (мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега.
21−22 октября в Башкирии осадки (мокрый снег, дождь), гололедица, ветер 15−20 м/с, в горах установление временного снежного покрова, ночью 22 октября налипание мокрого снега, снежный накат.
21 октября в Татарии, Самарской области осадки (дождь, мокрый снег), гололедица, ветер 17−22 м/с.
В Башкирии ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололед
Мокрый снег и гололед ожидают в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что в республике ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на востоке Японии, угроза цунами не объявлялась.
На Петербург за сутки обрушилось более половины месячной нормы осадков
Затяжной дождь за последние сутки принес в Петербург более половины месячной нормы осадков — 8,9 млн кубометров воды. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Новый циклон несёт в Петербург штормовой ветер и угрозу наводнения
Новый циклон, который приблизится к Санкт-Петербургу вечером 21 октября, принесет в город штормовой ветер и создаст угрозу наводнения 22 октября. Об этом ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
В Ульяновской области потушили ещё один крупный травяной пожар
В Ульяновской области, где 21 октября объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, зарегистрирован ещё один пал сухой травы.
Власти Испании распорядились провести дополнительную эвакуацию жителей Пальмы из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха.
Во Франции из-за урагана около 250 тыс. домохозяйств остались без света
В результате обрушившегося на север Франции 21 октября урагана «Аврора» около 250 тыс. домохозяйств остались без электричества. Об этом 21 октября сообщает телеканал LCI со ссылкой на предварительные данные оператора энергосетей Enedis.
В Еврейской АО из-за горящих лесов ввели противопожарный режим
В двух районах Еврейской автономной области начнёт действовать особой противопожарный режим. В регионе зарегистрировано 16 природных пожаров.
Синоптик сообщил, что в Москве за сутки выпало 10% месячной нормы осадков
За прошедшие 24 часа в столице России выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом 21 октября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своей странице в соцсети Facebook.
Ураган «Аврора» привёл к отключению электричества примерно в 250 тысячах домохозяйств Франции.
Снегопады и гололедица могут вызвать коллапс на дорогах Оренбуржья
В Оренбургской области прогнозируют ухудшение погодных условий. В ближайшие два дня (21−22 октября) ожидается мокрый снег и гололедица. Госавтоинспекция региона предупреждает, что непогода может стать причиной ДТП.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра
Из-за сильного ветра в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 21 октября Гидрометцентр.
В Москве аномально потеплеет
Погода в Москве 21 октября окажется аномально тёплой, сообщает центр «Фобос».
В Москве 22 октября ожидается штормовой ветер до 21 метра в секунду. Об этом сообщили РИА Новости в «Фобосе»
Вильфанд спрогнозировал в Москве 22 октября потепление до +15 °C
В пятницу, 22 октября, в Москве и Московской области ожидается потепление до +15 °C, что на 8−9 градусов выше климатической нормы. Об этом 21 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
За минувшие сутки в Москве в виде снега и дождя выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Гидрометцентр объявил до вечера 22 октября желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра.
Температура в Петербурге превысила норму из-за циклона
Из-за прихода обширного циклона 21 октября в небе над Петербургом оказались тёплые и влажные воздушные массы, а температура воздуха значительно превысила норму для этого времени года. По данным на 8 часов утра, в городе было +12 градусов.
В Саяно-Шушенском заповеднике в октябре распустились цветы
В октябре на территории Саяно-Шушенского заповедника распустились цветы. Об этом сообщили 21 октября в пресс-службе заповедника.
Число жертв наводнений и оползней превысило 50 человек на севере Индии
Жертвами затяжных муссонных ливней на севере Индии стали 52 человека, ещё пятеро числятся пропавшими без вести.
Как минимум 52 человека погибли, ещё пять пропали без вести в штате Уттаракханд на севере Индии после мощных муссонных дождей.
В Алтайском крае ожидаются дожди
Дожди прогнозируются в Алтайском крае. Об этом сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на данные Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На Среднем Урале предупреждают о гололедице
На Среднем Урале 21 и 22 октября ожидается дождь со снегом и гололедица. Во время непогоды возрастет опасность аварийных ситуаций на дорогах, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области.
В Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень опасности
В Ульяновской области спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий.
В Чувашии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Чувашии ожидается резкое ухудшение погоды: прогнозируются снегопады и сильный ветер.
«Чёрное небо» продолжает нависать над Новосибирском
В Новосибирске до 20:00 (время местное) сегодня, 21 октября, сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
В Петербурге откачали воду из вестибюля станции метро «Площадь Восстания»
Сотрудники Петербургского метрополитена справились с проблемой затопления вестибюля №2 станции метро «Площадь Восстания», расположенной в здании Московского вокзала.
В Петербурге из-за дождя закрыли вестибюль метро у Московского вокзала
Сотрудники Петербургского метрополитена из-за сильного дождя, который весь день продолжается в городе, закрыли вестибюль №2 станции «Площадь Восстания» на первой (красной) линии.
В Удмуртии ожидается снег и порывистый ветер
К территории Удмуртии приближается теплый фронт североатлантического циклона, который может принести неблагоприятные погодные явления. 21 октября во второй половине дня в регионе ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем. На дорогах временно может образоваться снежный накат.
Площадь тления торфяника под Екатеринбургом снова сократилась
На юге Екатеринбурга площадь тления торфяника удалось сократить до 3,4 га. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.
«Выпадение осадков и отрицательная температура будут способствовать образованию гололедицы на дорогах и тротуарах, что осложнит дорожную ситуацию», — говорится в сообщении Гидрометцентра России. Там посоветовали водителям автомобилей сменить стиль вождения на более осторожный и, при необходимости, поменять шины на зимние.
К понедельнику, 25 октября, к западным границам России подойдет антициклон, постепенно обеспечив более спокойную погоду, но более прохладную по сравнению с климатической нормой. В дальнейшем изменения погодных условий продолжатся, предупредили в Гидрометцентре России.
Причиной непогоды является обширный и глубокий атлантический циклон, который движется на восток и охватит своими границами большую часть Европейской России, отметили в Гидрометцентре. Согласно прогнозу, 21 и 22 октября ожидается значительное повышение температуры в теплом секторе циклона и затем резкое похолодание в его тыловой части.
Циклон вызовет осадки, местами сильные, температура будет близка или будет переходить через 0 градусов, местами возможно формирование временного снежного покрова, ожидается значительное усиление ветра, а также интенсивные падение и затем рост атмосферного давления.
«Начавшийся период предзимья в Европейской России сопровождается очень резкими изменениями погодных условий, связанных с динамичным перемещением воздушных масс с разными температурными характеристиками», — говорится в опубликованном 20 октября сообщении Гидрометцентра России под заголовком «О резких изменениях погоды в Европейской России 20−25 октября 2021 г.»
Под Москвой ликвидировали четыре лесных пожара
В лесах Подмосковья с начала октября удалось ликвидировать четыре лесных пожара. Об этом 20 октября сообщается на сайте правительства Московской области.
В Калининградской области начиная со второй половины дня 21 октября ожидается усиление юго-западного, западного ветра скоростью до 25−27 м/с, сообщили в Гидрометцентре России. Во второй половине дня 21 октября в юго-восточной части Южной Балтики скорость ветра указанных направлений может достигать 30 м/с.
Гидрометцентр предупредил о заморозках на Ставрополье
В Ставропольском крае в ночь на 21 октября ожидаются заморозки. Температура воздуха во многих районах субъекта РФ опустится ниже нуля градусов. Об этом предупредили жителей региона в Ставропольском управлении Гидрометцентра.
На юге Грузии произошло землетрясение
В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 20 октября произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.
В Ярославской области пойдёт снег: объявлено экстренное предупреждение
В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение. В регионе ожидаются усиление ветра и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Ярославской области.
В Москве вечером 20 октября ожидается мокрый снег с дождём
Ухудшение погоды ожидается в столице России вечером 20 октября, возможен мокрый снег с дождём. Об этом 20 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
На Индонезию обрушились наводнения и оползень
Оползни и наводнения снова обрушились на город Бандунг в провинции Западная Ява, сообщает CNN Indonesia.
Красноярский Минусинск накрыло «чёрным небом»
Режим «чёрного неба» введён в городе Минусинске Красноярского края. Информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в городе распространило Среднесибирское УГМС.
МЧС распространило экстренное предупреждение о снеге и ветре вечером 20 октября в Москве. В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходам же следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.
На большей территории Якутии обойдется без осадков, морозно, −5…−12°C, на крайнем северо-востоке — до — 15…-20°C. Потепление начнется на западе и юго-западе с приближением фронтальных разделов циклона с Таймырского полуострова, но здесь повысится вероятность осадков.
В Доминикане смоделируют сильное землетрясение
Доминиканские эксперты смоделируют 20 октября землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в Сантьяго, чтобы подготовить страну к явлениям такого типа. Об этом пишет Prensa Latina.
По словам директора Центра чрезвычайных операций Хуана Мануэля Мендеса, планируется сценарий, который будет генерировать информацию о частичном и полном обрушении зданий, местах, отрезанных от связи, людях, оказавшихся в ловушке, а также об эвакуации в пункты сбора на предприятиях, в гостиницах и больницах.
В Петербурге объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя
Днем в среду, 20 октября, в Северной столице местами ожидается сильный дождь. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
По спутниковым данным НИЦ «Планета», в период c 16 по 18 октября очаги возгораний зафиксированы в Северо-Западном (Псковская, Вологодская области), Центральном (Брянская, Владимирская, Рязанская, Тамбовская, Московская области), Приволжском ФО (Нижегородская, Кировская, Ульяновская, Оренбургская области, Мордовия, Марий Эл, Татария, Башкирия, Пермский край).
Сильное землетрясение в Японии подняло со дна корабли времен Второй мировой войны.
Как сообщает издание The Daily Mail, на поверхности оказались 24 транспортных судна. На фотографиях, опубликованных телесетью All Nippon News, видны остатки их корпусов, которые лежат на вулканическом пепле. По данным The Daily Mail, японские корабли были захвачены американскими войсками во время боевых столкновений за Иводзиму.
Позже они были перемещены на западную часть острова и использовались в качестве волнорезов для обеспечения защиты судов союзников.
В Башкирии ожидаются сильные дожди, переходящие в снег
Сильные дожди, переходящие в мокрый снег, ожидаются в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что днем 20 октября в некоторых районах республики ожидается сильный дождь, переходящий в снег.
Жителям Забайкальского края, чьи дома признаны полностью непригодными для проживания или подлежащими капремонту после летних паводков, рекомендуют активнее обращаться в администрации районов и городских поселений с заявлениями на предоставление социальной поддержки.
В период с 16 по 18 октября метеорологические условия на большей части европейской территории России (ЕТР) определялись влиянием Атлантического циклона, центр которого со Скандинавского полуострова переместился на Кольский. По югу ЕТР, в том числе по югу Приволжского ФО проходила система атмосферных фронтов Малоазиатской депрессии.
На большей части ЕТР среднесуточная температура была около и на 2−4 °С выше климатической нормы. Днем преобладала температура днем от +5 до +13 °С, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (ФО) воздух прогревался до +23 °С.
В Самарской области вместо мокрого снега выпал град
Град прошел в Самарской области. Об этом 20 октября сообщают жители региона в социальной сети.
Так, по их словам, град выпал в селе Ягодное Ставропольского района.
В пострадавшем от паводка селе Алыгджер в Иркутской области построили дамбу. Протяженность дамбы составляет более 3,5 км. Ее строительство началось в июле 2020 года и осложнялось труднодоступностью села — оно находится в горной местности, туда можно добраться только по зимнику или воздушным транспортом. Строительная техника прибыла в село своим ходом по зимней дороге.
Летом 2019 года из-за сильных дождей в Алыгджере затопило 193 жилых дома и приусадебных участка.
Наиболее сложная пожарная обстановка наблюдалась в Хабаровском крае, Курганской области, Республике Саха (Якутия). За прошедшую неделю в данных субъектах РФ зафиксированы максимальные площади, пройденные огнем.
За период с 12 по 18 октября общая площадь природных пожаров на территории России составила 113 806 га. Наибольшая площадь, пройденная огнем, наблюдалась в Дальневосточном регионе — 51 894 га. В Сибирском регионе площадь, пройденная огнем, составила 43 237 га, в Европейском регионе — 18 675 га.
В Непале в результате ливней погибли свыше 30 человек
В результате оползней и наводнений, которые были вызваны сильными дождями в Непале в течение трех последних дней, погиб как минимум 31 человек. Об этом 20 октября сообщил представитель непальского правительства, слова которого приводит Agence France-Presse.
За период с 12 по 18 октября на территории России зарегистрировано 889 очагов природных возгораний, что на 11,6% меньше, чем было зафиксировано в период с 5 по 11 октября.
Из обнаруженных очагов природных возгораний наибольшее число наблюдалось в Сибирском регионе — 379. В Европейском регионе зафиксировано 343 природных пожара, в Дальневосточном регионе — 167.
В Иркутске 21 октября ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 1−6 м/с, днем 3−8 м/с, температура ночью — 3,-5°, днем +10,+12°.
Число погибших в Индии в результате оползней и ливней достигло 46
Число жертв наводнения и оползней, которые были вызваны сильными дождями в северном индийском в штате Уттаракханд, увеличилось до 46. Об этом 20 октября сообщили в правительства штата.
В связи с похолоданием и образованием ледяной шуги на реке Лена на автомобильной дороге Жигалово — Казачинское в районе села Тутура вводится временное ограничение движения автотранспорта на понтонном мосту до 5 тонн общей массы. Дорожная служба Иркутской области установила соответствующие дорожные знаки.
Новосибирск и Новокузнецк накрыл смог. В городах до вечера, 20 октября, объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.
На данный момент качество атмосферного воздуха в Новосибирске, где смог установился с 17 октября, оценивается в семь баллов, а в Новокузнецке — в восемь. Синоптики прогнозируют, что ночью погода изменится в лучшую сторону. Рекомендуется не выходить на улицу и закрыть окна.
Сопоставление суммарного количества пожаров на территории России за период с 1 января по 18 октября в 2021 г. с аналогичным периодом 2020 г. показало, что в текущем году количество очагов природных возгораний меньше на 26,2%. При этом в Приволжском и Уральском федеральных округах в этот период наблюдается большее число очагов природных возгораний: в 1,3 и 1,7 раз, соответственно.
В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Чечне утром 20 октября произошло землетрясение. Его эпицентр находился в Шалинском районе, но подземные толчки почувствовали жители практически всей республики, в том числе Грозного, Урус-Мартановского, Веденского, Ачхой-Мартановского и Шатойского районов, сообщили в Северо-Осетинском филиале геофизической службы РАН.
В Ульяновской области сгорело ещё 5 гектаров сухой травы
В Ульяновской области, где установилась тёплая погода, зарегистрированы очередные травяные пожары, в том числе один крупный.
По данным спутникового мониторинга ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» в акватории Охотского моря (Тауйская губа, Ямская губа, Гижигинская губа, Пенжинская губа) обнаружены начальные виды льда и ниласовые льды различной сплоченности.
Сравнение ледовых карт, построенных по спутниковым данным в НИЦ «Планета» в середине II декады октября 2021 и 2020 гг., показывает, что ледовитость Берингова моря в 2021 г. составила 0,13%, это на 0,13% больше, чем в прошлом году.
Жителей Индонезии предупредили о ливне и сильном ветре
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о возникновении дождя, сопровождаемого молниями и сильным ветром, в трех областях Джакарты, сообщает CNN Indonesia.
В Еврейской АО паводок лишил сельхозкомпании 215 млн рублей доходов
Хозяйствам, выращивающим сою в Еврейской автономии, подтопление нанесло крупный ущерб. Компании потеряли 215 млн рублей.
Синоптики пообещали москвичам холод и снег
В Москве вечером 20 октября начнутся осадки в виде снега, сообщает центр погоды «Фобос».
На реках Приангарья начал образовываться лёд
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, устойчивое ледообразование в 2021 году на реке Лене ожидается: 25 октября — 2 ноября на участке Качуг — Усть-Кут — Киренск — Визирный и на реке Витим на участке Бодайбо — Мама; 29 октября (+/ — 5 дней) на притоках реки Ангары на участках Бирюса — Шиткино, Бирюса — Бирюсинск; 30 октября Ока — Ухтуй, Ока — Усть-Када, Ия — Тулун, Уда — Нижнеудинск; 5 ноября Белая — Мишелевка; 6 ноября Китой — Раздолье; 7 ноября Иркут — Баклаши.
В Крымском районе началось извержение грязевого вулкана Шуго. Вулкан Шуго относится к категории особо охраняемых. Его высота 163 метра. Он является крупнейшим действующим грязевым вулканом Керченско-Таманской вулканической области.
Цитата канала «Крымские новости».
На юго-западе Японии извергается вулкан Асо. Он уже выбросил столб пепла на высоту около 3,5 тысячи метров. Людям запретили подходить к вулкану ближе, чем на один километр. Пока данных об ущербе нет.
Цитата из видео.
Число жертв непогоды на севере Индии увеличилось до 42
По меньшей мере 42 человека стали жертвами непогоды в северном индийском штате Уттаракханд, 20 октября сообщает газета Business Standard со ссылкой на правительство региона.
В Приморье вернётся тёплая осень
В Приморье на смену наступившим холодам ещё вернутся теплые дни — предстоящие выходные, 23−24 октября, будут солнечными.
Началось ледообразование на востоке Берингова моря. Вдоль материкового побережья заливов Хупер-Бей и Скаммон-Бей штата Аляска отмечаются начальные виды льда.
В середине II декады октября 2021 года погода над Беринговым морем определялась влиянием обширного циклона. На фоне отрицательных температур (-12…-7 °С) с преобладанием умеренных северных и северо-восточных ветров (6−8 м/с) продолжилось распространение льда на северо-западе и началось ледообразование на востоке Берингова моря.
В Омскую область идёт похолодание
Тёплые дни в Омской области до конца текущей рабочей недели сменятся похолоданием.
Тёплый фронт принесёт в Петербург мокрый снег с дождём
После существенного понижения в последние дни температуры воздуха в Петербурге сегодня, 20 октября, погодные условия в Северной столице будет определять тёплый атмосферный фронт с запада. Однако хорошей погоды петербуржцам ждать не приходится.
В Москве 20 октября ожидается облачная с прояснениями погода и до +4 °C
В среду, 20 октября, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха в городе составит +2… +4 °C. Об этом 20 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Из-за густого тумана сегодня утром, 20 октября, никто не смог долететь до Иркутска. Двум самолетам, S7 Airlines и «Аэрофлота», пришлось сесть в Братске, еще один, от «Уральских авиалиний», был перенаправлен в Улан-Удэ.
В Испании вновь заявили об угрозе потоков лавы на острове Пальма
После дня относительной передышки потоки лавы вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма вновь набрали силу, и один из них угрожает пересечь центр квартала Ла-Лагуна, в Лос-Льянос-де-Аридане, а другой, примерно в 100 метрах от моря, — парализовать весь муниципалитет Тасакорте. Об этом пишет агентство EFE.
Технический директор Плана чрезвычайной ситуации в связи с вулканической деятельностью на Канарских островах (Pevolca) Мигель Анхель Моркуэнде заявил, что идеальный сценарий заключается в том, что поток, направляющийся в район Ла-Лагуна, соседний с районом Тодоке, будет перенаправлен на запад, когда он достигнет нескольких водотоков, которые окажутся на его пути.
На острове Пальма произошло сильнейшее землетрясение
На испанском острове Пальма произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Национальный географический институт Испании.
Это землетрясение стало самым сильным с тех пор, как в середине сентября начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.
Снегопады и ливни обрушились на китайский Тибет
Метеорологическое управление Тибетского автономного района на юго-западе Китая объявило жёлтое предупреждение о снежных бурях в некоторых южных районах региона, сообщает агентство Синьхуа.
В Омской области ожидается до +17 °С
По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в Омской области днём 20 октября ожидается +12…+17 °С.
Число жертв наводнений в Индии выросло до 34 человек
Общее число погибших в результате наводнений в индийском штате Уттаракханд выросло до 34 человек, заявил глава региона Пушкар Сингх Дхами в ходе пресс-конференции.
В трёх городах Кузбасса продлили режим «чёрного неба»
В нескольких городах Кемеровской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
В Новосибирске грязный воздух списали на субботник
Причиной загрязнения воздуха в Новосибирске могли стать дорожные работы и общегородской субботник. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 19 октября, заявили городские власти.
В Петербурге мобилизуют силы в ожидании снега и гололедицы
В связи с резким ухудшением погодных условий дорожным предприятиям Петербурга поручено заранее обработать солевыми растворами опасные участки городских дорог, а также вывести на дежурство технику с запасом противогололедных материалов.
Новосибирск на несколько дней накрыло «чёрным» небом
В Новосибирской области в период с 18:00 сегодня, 19 октября, до 20:00 (время местное) 21 октября 2021 года на территории города Новосибирска сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
В Ленобласти ожидаются сильный снег и штормовой ветер
В Ленинградской области в ближайшие дни ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, а также штормовой ветер. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.
На Кубани МЧС распространило предупреждение о пожарной опасности
Предупреждение о высокой пожарной опасности на территории Краснодарского края на период с 19 по 21 октября распространило ГУ МЧС по региону 19 октября.
В Авиалесоохране рассказали о лесопожарной обстановке в России по состоянию на 00:00 (мск) 19 октября. По данным ведомства, за прошедшие сутки в России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 26лесных пожаров на пройдённой огнем площади 210 га. Лесные пожары потушили в Башкирии, Удмуртии, Оренбургской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях.
По состоянию на 00:00 (мск) 19 октября в России действовало 28 лесных пожаров на площади, пройдённой огнем, 452 га, по которым проводились работы по активному тушению.
В Омской области днём 20 октября ожидается +12…+17 °С, ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с, преимущественно без осадков (Обь-Иртышское УГМС).
Гидрометцентр России: днём 20 октября и ночью 21 октября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные, в отдельных районах гололёд, отложение мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог гололедица от наката, в горах сильная. Ночью 21 октября местами установление временного снежного покрова.
В Индии в результате оползней и ливней погибли шесть человек
Не менее шести человек погибли в результате оползней и сильных муссонных ливней в штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии. Об этом 19 октября сообщает газета The Times of India со ссылкой на Государственное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
В Москве выпал первый снег
Первый снег выпал в столице России во вторник, 19 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В период с 18 часов 19 октября до 18 часов 20 октября 2021 года на территории городов Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ первой степени опасности, сообщает Западно-Сибирское УГМС.
В Новосибирске 19 октября во второй половине дня осадков не ожидается. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха +10… +12 градусов.
Синоптик предупредила жителей Москвы о неустойчивой погоде
В течение ближайших дней в Москве и Московской области ожидается неустойчивая погода. Об этом 19 октября рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Западно-Сибирское УГМС: в период с 18 часов 19 октября до 20 часов 21 октября 2021 года на территории города Новосибирска сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ первой степени опасности.
20 октября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края днём ожидаются порывы юго-западного ветра 15−20 м/с, в Туруханском районе днём порывы юго-западного ветра 15−18 м/с, в южных районах и в Республике Хакасия ночью и утром местами туман, в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица. В Республике Тува местами сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса, чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса, сообщает Среднесибирское УГМС.
В Башкирии ожидаются дожди со снегом и гололедица
Дожди со снегом ожидаются в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
20 октября в республике могут пройти дожди со снегом.
На юге Турции и на Крите 19 октября случилось землетрясение силой до шести баллов.
В Петербурге выпал первый в этом сезоне снег
В Петербурга около 9 часов утра 19 октября пошёл первый в этом сезоне снег. Он идёт вместе с дождем. Кроме того, в городе возможно образование гололедицы.
Забайкалье не успело убрать урожай, на полях образовалась снежная корка. Цитата министерства сельского хозяйства региона.
Забайкалье вводит режим ЧС из-за сильного снегопада
В Забайкалье выпавший снег и образовавшаяся на полях ледяная корка осложнили уборку урожая и привели к его частичной гибели. В Приаргунском, Калганском, Александрово-Заводском, Краснокаменском, Шилкинском районах уже введен режим ЧС, сообщает 19 октября пресс-служба правительства региона.
«Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах», — пояснил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.
За сутки в Ульяновской области произошло четыре травяных пожара
В Ульяновской области, где установилась сухая и тёплая погода, продолжают регистрировать палы сухой травы.
Первые в сезоне заряды снега ожидают синоптики в Москве
В Москве вечером 19 октября ожидается мокрый снег, сообщает центр погоды «Фобос».
Согласно прогнозу, в Центральной России погоду определит тыловая часть североатлантического циклона, поступят порции холодного воздуха с температурным фоном на три-четыре градуса ниже нормы. При этом синоптики отмечают высокую вероятность первого в сезоне заряда снега, который может выпасть в вечерние часы.
В течение текущей рабочей недели в городе Красноярске, по данным Среднесибирского УГМС, сохранится солнечная погода, осадков не ожидается. В выходные дни в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от — 2 до +5 ºС, днем от +9 до +15 ºС. В конце недели ожидается понижение температуры до +5… +7 ºС. Температура воздуха в течение недели будет на 2−10 ºС выше средних многолетних значений.
В Еврейской АО оценили ущерб, нанесённый дорогам паводком
В Еврейской автономной области завершили оценку ущерба дорогам разного уровня, которые затопило паводковыми водами в августе. Заявка о финансировании на восстановление проездов уже направлена в Росавтодор.
В Москве 19 октября ожидаются небольшие осадки и до +6 °С
Во вторник, 19 октября, в столице России ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в городе составит +4…+6 °С. Об этом 19 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Вечную мерзлоту будут мониторить по поручению Путина
Заниматься наблюдениями за измениями вечной мерзлоты поручено федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Среднесибирское УГМС: 19−22 октября в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тува возможен сход единичных снежных лавин.
На Охотском море ветер северный и северо-западный, 15−20 м/с с порывами 30−32 м/с, высота волн 6−8 м.
На Беринговом море ветер южной четверти, в восточной части моря ветер северной четверти 10−15 м/с с порывами 20−25 м/с, высота волн 5−7 м.
В Тихом океане: к востоку от Курильских островов до меридиана 180° ветер западной четверти 12−17 м/с с порывами до 22 м/с, высота волн 3−6 м, сообщает Гидрометцентр России 18 октября.
19 октября существует вероятность лавинной опасности в горных районах Сибирского федерального округа (Красноярский край, республики Алтай, Хакасия и Тыва, Иркутская и Кемеровская области).
Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней и селей, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного (Адыгея и Крым, Краснодарский край, г. Севастополь) федеральных округов.
В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений 19 октября прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:
в Дальневосточном федеральном округе на территории Чукотского АО (метель, порывы ветра до 18−23 м/с, на побережье до 33 м/с);
в Сибирском федеральном округе на территории Красноярского края на юге Таймырского МР (порывы ветра до 15−20 м/с); в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Ингушетии, Чеченской, Карачаево-Черкесской (сильные дожди) и Кабардино-Балкарской (сильные дожди, в горах порывы ветра до 23 м/с) республик;
в Южном федеральном округе на территории Республики Крым (порывы ветра до 20 м/с).
Оперативный прогноз возможных ЧС на 19 октября 2021 года на территории Российской Федерации обусловливается прохождением четырех циклонов, трех антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.
Температура воды на курортах 18 октября:в районе Ейска и Бердянска 11°, Калининграда 12°, Одессы 13°, Евпатории 15°, Феодосии 16°, Ялты и Алушты 18°, Анапы и Геленджика 19°, Туапсе и Сочи 20°
18−19 октября вспышечная активность Солнца ожидается низкой, геомагнитное поле спокойным с отдельными периодами неустойчивости, радиационная обстановка невозмущенной. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.
Развитие ледовых явлений отмечается на р. Верхняя Ангара, р. Баргузин (Бурятия), р. Уда, р. Бирюса, р. Кута (Иркутская область), р. Витим (Бурятия, Забайкальский край), р. Ингода (Забайкальский край), р. Подкаменная и Нижняя Тунгуски (Красноярский край), р. Анабар, р. Малая Куонапка, р. Оленек, р. Яна, р. Бытантай, р. Адыча, р. Индигирка (Якутия), р. Олекма (Амурская область), р. Колыма (Магаданская область, Якутия), р. Берелех, р. Кулу, р. Тауй (Магаданская область), р. Малый Анюй, р. Анадырь, р. Майн (Чукотский а.о.), р. Пенжина (Камчатский край), р. Зея, р. Мульмуга, р. Унаха, р. Гилюй, р. Тында, р. Уркан, р. Селемджа, р. Нора (Амурская область), р. Бурея, р. Амгунь (Хабаровский край).
На Енисее у с. Селиваниха (Красноярский край), на Лене на участке р.п. Качуг — р.п. Жигалово (Иркутская область) и у с. Кюсюр (Якутия) образовались первичные формы льда.
В Кузбасс в октябре пришло «бабье лето»
В Кемеровской области в прошедшие выходные столбики термометров повышались до +10…+15ºС. В ближайшие дни продолжится влияние антициклона, особенно тёплыми ожидаются среда и четверг, возможно повышение до +12…+17ºС, а с пятницы уже похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.
Рост уровня воды (на 39−94 см за сутки) отмечался на Вилюе у с. Сунтар (Якутия), Колыме у п. Балыгычан (Магаданская облать), р. Мульмуга в 53 км от устья (Амурская область).
Рост уровня воды (на 39−94 см за сутки) отмечался на Вилюе у с. Сунтар (Якутия), Колыме у п. Балыгычан (Магаданская облать), р. Мульмуга в 53 км от устья (Амурская область), сообщает Гидрометцентр России 18 октября.
Повышение уровня воды (на 22−45 см за сутки) из-за нагонов наблюдалось на устьевом участке р. Ныда (Ямало-Ненецкий а.о.), Енисея (Красноярский край).
15−17 октября рост уровня воды (на 20−83 см за сутки) наблюдался на Верхней Волге (Тверская область), р. Соть, р. Согожа (Ярославская область), р. Ока у г. Калуга, р. Угра (Калужская область), р. Москва (Московская область), р. Десна, р. Болва (Брянская область), р. Цна (Тамбовская область), р. Кама (Удмуртия), р. Луга, Нева (Ленинградская область), р. Онега (Архангельская область), р. Печора (Коми).
Гидрометцентр России
20 октября в Волгоградской области дождь, ветер до 20 м/с.
Погодные качели на Кавказе: от — 5°С до +20°С, снег, дожди, ветер
На Северном Кавказе наступившая неделя станет очень противоречивой с точки зрения температурного режима. В ряде районов ночные значения опустятся ниже 0 °C, а днем превысят +20°С, сообщили в региональном управлении Гидрометцентра.
19−21 октября на арктическом побережье Якутии сильный снег.
19−21 октября на побережье Чукотского автономного округа снег, метель, ветер. 19 октября на побережье Берингова моря до 33 м/с, 20−21 октября на восточном побережье до 30 м/с.
На Курильских островах 19 октября на севере ветер 19−24 м/с, 21 октября на юге сильный дождь.
19 октября в Камчатском крае осадки (дождь, снег), ветер на побережье 19−24 м/с.
18 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края сильный снег, мокрый снег, метель, ветер до 20 м/с.
18 октября в Ставропольском крае, 19−20 октября в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии сильные осадки (дождь, в горах с мокрым снегом), ветер 15−20 м/с (в горных районах Кабардино-Балкарии до 23 м/с).
18−20 октября в Краснодарском крае сильный дождь с грозой.
18 октября в Мурманской области снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер 15−20 м/с.
Во вторник, 19 октября, облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Температура начнет понижаться: ночью в Москве 0…2°, по области −3…−2°, днем в Москве 4…6°, по области 2…7°. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с.
В понедельник, 18 октября, в Московском регионе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура днем в Москве 7…9°, по области 4…9°. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В среду, 20 октября, в Московском регионе еще холоднее. Погода облачная, ночью пройдут небольшие осадки, похолодает в Москве −1…−1°, по области −4…−1°. Днем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, будет преимущественно без осадков, температура в Москве 2…4°, по области 0…5°. Ветер западной четверти 5−10 м/с.
Атмосферный фронт атлантического циклона принесет похолодание с мокрым снегом в середине текущей недели в Московский регион. Температура понизится до ноябрьских значений, сообщает Гидрометцентр России. Почти предзимнее, но, к счастью, короткое похолодание ждет жителей Москвы и Московской области.
Гидрометцентр России
Днем и до конца суток 18 октября, а также в течение суток 19 октября на участке Магри — Веселое (МО г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем.
Днем 18 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается юго-западный ветер, порывы до 25 м/с.
Из-за разлива реки в Индонезии пострадали 140 домов
В общей сложности 140 домов были затоплены из-за разлива реки Оган в провинции Южная Суматра в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
На востоке Грузии произошло землетрясение
В крае Кахетия на востоке Грузии, возле границы с Россией 18 октября произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.
Пострадавшим от наводнения регионам Греции обещают справедливую помощь
Возмещением ущерба в пострадавшем от наводнения регионе Греции Мессолонги власти займутся быстро и справедливо, пообещал министр сельского развития Спилиос Ливанос после своего визита в пострадавший от наводнения регион 18 октября.
Рекордное обмеление Волги в Астраханской области может привести к остановке работы паромных переправ и снижению промысловых запасов рыбы, предупреждают учёные ВНИИ ГОЧС.
Жители Сьенфуэгоса, Куба, поделились кадрами водного смерча, который образовался недалеко от побережья города.
Смог из-за тлеющих торфяников в Екатеринбурге продержится до конца октября, прогнозируют синоптики. В трёх из восьми районов города превышена концентрация вредных веществ, сообщили в Роспотребнадзоре. Жители жалуются, что невозможно открыть окна — не хватает воздуха.
Цитата RT.
Пожарные за неделю реагировали на более 7,4 тыс. техногенных пожаров — МЧС.
256 человек задействовано на тушении торфяного пожара в Свердловской области. МЧС РФ.
Жителей столицы Индонезии предупредили об экстремальных погодных условиях
В западной части Индонезии существует вероятность проливных дождей и наводнений. Население призвали сохранять бдительность и осторожность в отношении возможности возникновения экстремальных погодных явлений.
Первые заморозки в Петербурге ожидаются 20 октября
В ходе наступившей рабочей недели погода в Северной столице будет очень переменчивой, а в середине недели ожидаются первые ночные заморозки. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» 18 октября рассказал синоптик Юрий Куткевич.
В Алтайский край пришло «бабье лето»
В Алтайский край, где текущей осенью уже выпадал снег, в середине октября наступило «бабье лето». Как сообщает 18 октября официальный сайт региона, в ближайшие дни на Алтае охранится ясная и сухая погода с отрицательными температурами ночью и теплом в течение дня.
Москва и центр России окажутся в «мешке холода»
Регионы Центральной России и Черноземье окажутся в «мешке холода», сообщил 18 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Россия 24».
В Испании произошло землетрясение
Национальный географический институт сообщает о новом землетрясении магнитудой 4,5 в районе Фуэнкальенте минувшей ночью в 23:57 (канарское время). Об этом сообщает La Razón.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 37 километров.
В Испании обновили данные по ущербу от извержения вулкана
Пострадавшая от лавы площадь на острове Пальма составляет 789,6 га. Об этом говорится в сообщении Европейской спутниковой системы дистанционного мониторинга Земли «Коперник» в Twitter.
Также, согласно опубликованным данным, в общей сложности 1835 зданий были разрушены потоком лавы.
Утром 18 октября в Черном море прошел смерч. Воронка образовалась неподалеку от Сочи. На участке Магри — Веселое (Сочи) опасность формирования смерчей над Черным морем сохранится до конца суток 19 октября.
Цитата канала «Кубанские новости».
Премьер-министр Индии Н. Моди на своей странице в Twitter сообщил о проведении спасательной операции, а также выразил соболезнования семьям погибших.
Индия. В штатах Керала и Тамилнад на юге страны 26 человек погибли, двое пропали без вести из-за оползней и затоплений, вызванных муссонными ливнями.
В Чувашии похолодает, может выпасть снег
В Чувашии сухую тёплую погоду сменит неустойчивая погода с резкими перепадами температуры.
На тушении торфяника в Екатеринбурге начал работу комплекс «Шквал». За прошедшие сутки были потушены два крупных и три значительных очага тления.
Продолжают действовать четыре крупных и восемь незначительных очагов. Всего в тушении торфяника задействованы 256 человек личного состава и 59 единиц спецтехники.
МЧС РФ.
Смог в Екатеринбурге прогнозируется до конца октября. Сегодня, 18 октября, город снова окутал дым от горящих торфяников. Еще остается 12 очагов тления.
В Калмыкии ожидается дождь и потеплеет до +21 градуса
В Калмыкии 18 октября ожидаются дожди и потеплеет до +21 градуса. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
В Башкирии ожидаются дожди со снегом
Дожди со снегом ожидаются в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что 19 октября местами в республике может пройти небольшой дождь.
В Самарской области ожидается мокрый снег
Мокрый снег ожидается в Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночью 19 октября в регионе ожидается небольшой дождь.
Семьи погибших во время циклона на Сахалине получат материальную помощь
Семьям погибших при падении кровли с жилого дома в Александровск-Сахалинском во время циклона по распоряжению губернатора Сахалина Валерия Лимаренко выплатят по 500 тыс. рублей.
На Кубани 18 и 19 октября пройдут дожди с грозами. В первую очередь это касается юго-восточных районов.
На Черноморском побережье ожидается порывистый ветер, а вот дожди 18 октября возможны только в Туапсинском районе. Воздух в приморских районах днем прогреется до 21 °C, ночью температура опустится до 10 °C.
В Новосибирске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха
В Новосибирске отмечается ухудшение качества воздуха. Согласно данным сервиса Airvoice, уровень загрязнения в 12:40 (время местное) сегодня, 18 октября, оценивается в 7 баллов из 10 возможных.
В Крыму берег залива усыпан мертвыми утками. Одни местные жители бьют тревогу и считают, что это вспышка птичьего гриппа, другие же — что птицы отравились удобрениями.
Некоторые экологи же утверждают, что самая вероятная причина — удобрения, которые ветер уносит с полей в сторону воды. У птиц поражается нервная система: сначала они теряются в пространстве, а потом умирают.
Наводнение в Индии унесло жизни минимум восьми человек. В пяти округах объявлено экстренное предупреждение «красного» уровня.
Цитата из видео tv360.
В Татарии 18 октября ожидается умеренный дождь. Дневная температура составит до 12 градусов тепла. Во вторник местами дождь сохранится. Днём будет до +10, ночью до 2−7 градусов тепла.
К 20 октября также обещают дождь, местами с мокрым снегом. Ночью похолодает до — 3 градусов, днем воздух прогреется только до 3−8 градусов тепла.
Землетрясение произошло в Туве 18 октября. Интенсивность в эпицентре достигла 5,6 балла.
В Сочи предупредили о возможности образования смерчей над морем, спасатели рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды.
Уже завтра в Москве обещают первый снег: «Дожди, гололедица, неожиданный всплеск тепла и сразу арктический холод. И все это за неделю».
В Хабаровском крае четыре села остались без электричества после циклона
В Хабаровском крае ликвидируют последствия циклона, который обрушился в минувшие выходные, 16−17 октября.
В обесточенный от электричества район Сахалина направили вертолёт МЧС
В Александровск-Сахалинский район, который оказался обесточен после сильного циклона, 18 октября направлен вертолёт МЧС.
На Сахалине без электроснабжения после циклона остаются 10 тыс. человек
На утро 18 октября на Сахалине без электроснабжения из-за прошедшего сильного циклона оставались 10 тыс. человек, в основном это жители Александровск-Сахалинского и Тымовского районов.
На Сахалине из-за непогоды без электричества остались 18 населённых пунктов
На Сахалине на утро 18 октября полностью обесточены из-за непогоды 18 населённых пунктов.
На Сахалине сильный ветер с девяти зданий сорвал кровли
На Сахалине сильный ветер 17 октября сорвал кровли с девяти зданий. Нарушено энергоснабжение в Охинском и Александровск-Сахалинском районе.
На Сахалине сорванная с дома ветром кровля убила двух человек
На Сахалине в результате обрушения кровли с жилого дома погибли два человека. ЧП произошло 17 октября в городе Александровск-Сахалинский.
Жителей Москвы предупредили о «погодной лихорадке»
В центральных регионах России на следующей неделе ожидается «погодная лихорадка» — температура будет постоянно меняться от +6 до +14 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Напомним, Сахалинская область 17 октября находится под действием сильного циклона. В Александровске-Сахалинском ветер сорвал крышу дома: погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.
Порывы до 35 м/с: синоптики предупредили о сильном ветре завтра на Курильских островах. В региональном управлении МЧС жителям посоветовали не выезжать без особой необходимости из населённых пунктов, остерегаться обрыва проводов и падения деревьев и конструкций.
Работа на месте тлеющего торфяника в г. Екатеринбурге продолжается в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки, 16 октября, ликвидировано 10 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 17 очагов. Проведена опашка периметра пожара длиной 1,5 км, общая ее протяженность составляет 5,5 км. Создан еще один участок по бесперебойному обеспечению водой. За сутки сформирован искусственный водоем.
Увеличена группировка сил и средств, в настоящее время на месте пожара работают 292 человека, 50 единиц техники.
МЧС РФ.
Центральную Россию на следующей неделе ждет «погодная лихорадка».
«В считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября», — сказал метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Он подчеркнул, что в начале недели в московском регионе будут заморозки, а к выходным потеплеет до +14 градусов.
Резкие перепады температур от ночных заморозков и снега до плюс 14 в выходные ожидаются в Москве на следующей неделе — синоптик «Фобос» в интервью РИА Новости.
Патриарх Кирилл не может приземлиться в Орле из-за тумана. Он должен принять участие в освящении местного храма Казанской иконы Божией Матери.
Первый снег в Европейской России может выпасть уже 19 октября.
«После выходных температура в центральных регионах страны и в Москве значительно упадет. Уже во вторник вероятны снежинки. Это мокрый снег. Он, конечно, будет таять», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В районе торфяного пожара в Свердловской области будет сформирован дополнительный искусственный водоем. Накануне, 16 октября, силы участников тушения пожара направлены на снятие поверхностного торфяного слоя в границах тления и формирование искусственного водоема поблизости от места пожара, куда будут сливать воду поливомоечные машины.
Для того, чтобы закольцевать пожар, проводится опашка. Проливка пожара производится в непрерывном режиме. Для мониторинга используются беспилотники.
Цитата МЧС РФ.
Мощный циклон на Сахалине повалил деревья, оборвал провода и сорвал крыши с домов. Под обломками крыши в Александровске-Сахалинском погиб один человек, ещё один в больнице.
СК начал проверку. Губернатор области Валерий Лимаренко поручил оказать помощь семьям погибшего и пострадавшего. Последствия урагана сейчас устраняют спасатели и коммунальщики.
Цитата RT.
На Черноморском побережье синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков, но во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь, а также гроза. Столбики термометров днем поднимутся до 17−22 градусов.
Краснодар сегодня утром накрыло туманом, смешавшимся со смогом.
Забайкалье борется со снегом
В Забайкальском крае к 17 октября дорожная обстановка значительно осложнилась из-за выпавшего снега. Как сообщает телеграм-канал мэрии Читы, к очистке улиц города приступило муниципальное предприятие «ДМРСУ». Всего работает девять единиц техники.
«На Молоковский тракт выставлены две автощётки и автомобиль-пескотряс. В центральной части города работают три автощётки и один трактор со щеткой. В районе Соснового бора с помощью автомобиля КамАЗ ведётся обработка улиц противогололёдным материалом (рассолом)», — отметили в мэрии города.
Красноярск. Из-за тумана пассажиры не могут вылететь в Северо-Енисейск, Иркутск, Норильск, Сочи и Новосибирск.
«Есть задержка на срок до трех часов. Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, следит за соблюдением прав пассажиров», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Вылет нескольких самолетов из красноярского аэропорта задерживается из-за тумана. В Новосибирске, судя по онлайн-табло, задерживается прилет порядка 10 рейсов.
Сегодня, 17 октября, дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +7…+12, местами по югу до +18 градусов. Этот день пройдет без существенных осадков, однако утром местами возможен туман.
Южный ветер подует со скоростью 2−7 м/с, с порывами до 12 м/с, передает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Кузбассе потеплеет до +15°C
В Кемеровской области завтра, 17 октября, ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах дым, дымки, туманы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
В Новосибирской области ожидается от — 7 °C до +12 °C
В Новосибирске ночью 17 октября ожидается без осадков, ветер юго-восточный 2−7 м/с, температура воздуха −2…−4 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
В ноябре погода в Иркутской области будет холоднее обычного. Об этом сегодня, 16 октября, информирует официальный портал Иркутской области со ссылкой на заместителя начальника Гидрометцентра ФГБУ «Иркутское УГМС» Юлию Янькову.
Периоды с существенным понижением температуры наиболее вероятны в четвертой и пятой пятидневках месяца: ночью до −20…−30°, днем до −14…−21°, в северных районах местами ночью до 35 мороза.
Кадры с индонезийского острова Бали, где произошло землетрясение магнитудой 4,8. По данным властей, известно о трёх погибших, ещё восемь человек ранены.
Землетрясение было зарегистрировано в 40 км от крупного города Денпасар, население которого составляет около 900 тыс. человек. Подземные толчки спровоцировали оползень.
Цитата канала RT.
Больших холодов в октябре в Казани не ожидается. До 17 октября в республике преобладают южные потоки. Температурный фон выше климатической нормы на 4 градуса, отметил профессор Юрий Переведенцев. Но начиная со вторника, 19 октября, грядет очень заметное понижение температуры. Но больших осадков не ожидается.
По норме в октябре должно выпасть 50 мм осадков, а их, по мнению Переведенцева, почти нет. Именно поэтому октябрь в этом году оказался сухим месяцем, в отличие от сентября. Тем не менее температурный фон все равно выше на 3−4 градуса, отметил профессор.
«Среднесуточная температура в конце месяца должна быть равна нулю градусов. При такой температуре может выпасть первый снег по климатическим меркам. Для этого должно быть холодно, а у нас в ближайшую неделю и даже декаду, больших холодов не ожидается», — подчеркнул метеоролог.
В Свердловской области на территории микрорайона Солнечный введен режим чрезвычайной ситуации локального характера. Тушение очагов тления продолжается. За сутки ликвидировано 5 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 27 очагов, дополнительно проложены 5 магистральных линий для подачи воды. В тушении принимают участие 156 человек и 44 единицы техники.
МЧС РФ.
В Краснодарском крае 16 октября воздух прогреется до +21°. Об этом рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
На Кубани ожидается переменная облачность, без осадков, местами в регионе возможен туман. Ветер восточный 4−9 м/с. Температура на Азовском побережье 13−18°, а на Черноморском термометры покажут 19−24°.
Гидрометцентр: Ноябрь на территории Приангарья ожидается холоднее обычного. Осадков на севере региона ожидается меньше, а в южных районах больше нормы.
Первый снег в Московском регионе выпадет 19 октября. Однако снегопада и установления снежного покрова ожидать не стоит, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной температуре — снег. Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идёт», — сообщила синоптик.
По словам Макаровой, снег возможен в утренние часы и ночью 19 октября, так как ночная температура будет отрицательной. Ожидается, что столбик термометра в тёмное время суток будет опускаться до — 2−4 градусов с 19 на 20 октября 2021 года
Цитата канала «Говорит Москва».
В Туве произошло землетрясение. Эпицентр находился неподалеку от города Ак-Довурак.
Наиболее вероятная причина пожара на торфяниках под Екатеринбургом — поджог. Об этом заявили в МЧС. Там добавили, что сейчас проводится экспертиза, итоги которой передадут следствию.
16−17 октября в Алтайском крае будет по-осеннему тепло и без осадков. Так, субботний день в регионе будет теплым и солнечным. Столбики термометров покажут +6,+11 градусов, в южных районах воздух прогреется до +16. В краевой столице будет +9,+11 градусов. Осадков по краю не ожидают. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2−7 м/с.
В воскресенье ночью похолодает до — 4 градусов.
Существует вероятность лавинной опасности в горных районах Сибирского ФО (Красноярский край, республики Алтай, Хакасия, Тыва, Иркутская и Кемеровская области).
Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, сход селей, просадка грунта в горных и предгорных районах:
Северо-Кавказского ФО: Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Чечня, Дагестан;
Южного ФО: Адыгея, Краснодарский край, Республика Крым, г. Севастополь.
В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:
в ДФО на территории Хабаровского края (снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололёдные явления, на побережье Татарского пролива усиление ветра порывами до 15−22 м/с);
в СЗФО на территории Республики Карелия (усиление ветра порывами до 17 м/с); Новгородской, Ленинградской областей, г. Санкт-Петербурга (усиление ветра порывами до 15−20 м/с).
Оперативный прогноз возможных ЧС на 16 октября 2021 года на территории РФ обусловливается прохождением 5-ти циклонов, 3-х антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.
В связи c воздействием опасных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта:
в ДФО на территории северной части о. Сахалин (сильные осадки, местами очень сильные, отложение мокрого снега, усиление ветра порывами 25−30 м/с, местами на побережьях порывы 33−35 м/с); южной части о. Сахалин (усиление ветра порывами 27−32 м/с).
17 октября на севере Сахалина ожидаются сильные (15−29 мм за 12 часов), местами очень сильные осадки (30 мм и более за 12 часов), отложение мокрого снега; днем 17 октября ожидается ветер 25−30 м/с, местами на побережьях порывы 33−35 м/с (ураган).
16 октября в Мурманской области сильные осадки (мокрый снег, дождь), на побережье ветер 18−23 м/с.
17 октября в Адыгее сильный дождь.
16 октября в Саратовской области сильный дождь.
В Греции расследуют причину попадания автобуса в водную ловушку
Прокуратура греческой столицы Афины расследует причину, по которой городской автобус в районе прибрежного шоссе Фалиро погрузился в паводковые воды во время проливного дождя 14 октября.
Гидрометцентр России
Продолжалось развитие ледовых явлений и установление ледостава местами на реках Ямало-Ненецкого АО, Красноярского края, Иркутской области, Якутии, Чукотского АО.
Повышение уровня воды (на 42 см) отмечалось на Колыме у п. Усть-Среднекан (Магаданская область) из-за увеличенных сбросов Усть-Среднеканской ГЭС.
Рост уровня воды (на 30−47 см) наблюдался на Печоре у д. Якша и д. Мутный Материк (Коми), р. Лусянка у д. Черники, р. Лама у с. Егорье (Московская область).
По данным Гидрометцентра России на 15 октября, повышение уровня воды (на 20 см) из-за нагонов наблюдалось на устьевом участке р. Неман у г. Советск (Калининградская область).
17 октября. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, температура в Москве 2…4°, по области −1…−4°. Днем по области местами небольшой дождь, температура в Москве 8…10°, по области 6…11°. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
16 октября. Ночью облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь, температура в Москве 5…7°, по области 2…7°, ветер юго-западный 7−12 м/с. Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 8…10°, по области 6…11°, ветер юго-западный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
18 октября в Адыгее и в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа (кроме Дагестана) сильный дождь.
Сильные снегопады парализовали автомобильное движение в горах Болгарии
Сильные снегопады, прошедшие накануне в северных и северо-западных регионах Болгарии, фактически парализовали автомобильное движение на нескольких основных горных магистралях страны, передаёт 15 октября болгарское телевидение.
На Сахалине 17 октября сильные и очень сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, ветер 25−30 м/с (на побережье ураган 33−35 м/с); 18 октября сильный снег, метель, ветер 27−32 м/с.
На востоке Чукотского автономного округа 17−18 октября снег, метель, ветер 18−23 м/с.
17−18 октября. В Краснодарском крае сильный дождь, 17 октября в районе Анапа — Геленджик ветер до 20 м/с.
17 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района сильные осадки (мокрый снег, снег), метель, ветер 15−20 м/с.
Высокая пожарная опасность 16−18 октября в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Калмыкии, на западе Оренбургской и Новосибирской областей, в Курганской области.
На Курильских островах 16−17 октября сильный дождь, ветер 16 октября 25−30 м/с, 17−18 октября 20−25 м/с.
16−18 октября в Камчатском крае снег, мокрый снег, дождь (18 октября сильные осадки), ветер в прибрежных районах 25−30 м/с, на дорогах гололедица.
В Хабаровском крае 16−17 октября сильные осадки (мокрый снег, дождь), гололедные явления, ветер до 22 м/с.
16−18 октября на побережье Магаданской области ветер до 22 м/с (18 октября на востоке Ольского городского округа 25−30 м/с).
16 октября в Краснодарском крае в районе Новороссийска ветер до 23 м/с.
16−17 октября в Приморском крае дождь, снег, ветер ночью 17 октября до 22 м/с (16 октября во Владивостоке до 26 м/с).
В Татарии обещают дождливую погоду
В Татарии в предстоящие выходные дни, 16−17 октября, из-за близости атмосферных фронтов местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет понижаться до 0… +5 градусов, днем ожидается не выше +13.
В Петербурге ожидается сильный ветер
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило 15 октября штормовое предупреждение в связи с ожидающимся сильным ветром.
Синоптики прогнозируют на ближайшие выходные, 16 и 17 октября, в Иркутской области переменную облачность, в северных районах снег и ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +5, +10°C, ночью похолодает до -10°С.
В Испании не исключили ухудшения качества воздуха из-за вулкана
15 октября в ряде регионов Испании ожидается ухудшение погодных условий, а вместе с ними и качества воздуха. Об этом пишет испанское издание La Razón.
Атлантический циклон принесёт на Русский Север дожди, будет ветрено, в ночные часы воздухе местами появятся снежинки. В Мурманске в субботу +3…+5°, в воскресенье +1…+3°. В Архангельске в субботу +4…+6°, в воскресенье +2…+4°. В Нарьян-Маре +2…+4°, в Сыктывкаре +4…+6°. Об этом сообщил Центр погоды «Фобос».
Дорожники Ленобласти готовятся к дождям со снежной крупой
Дорожные службы Ленинградской области готовятся к встрече непогоды. В выходные дни в регионе возможно выпадение мокрого снега и дождя.
Запахом гари окутан Лаганский район Калмыкии из-за тления камыша
Лаганский район Калмыкии с 14 октября окутан дымом из-за тления камыша. Запах гари распространился в административном центре Лаганского района и других населённых пунктах.
В Красноярске объявлен режим «чёрного неба»
Режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий) объявлен в Красноярске.
Госучреждения в центре Греции закрыты из-за непогоды
Все государственные учреждения в крупнейшем регионе Греции, Аттике, закрыты 15 октября по причине тяжелых погодных условий. Соответствующее заявление сделал министр по вопросам изменения климата и гражданской защиты Христос Стилианидис на брифинге.
Благодаря обширному и мощному атлантическому циклону в предстоящие выходные, 16−17 октября, в большинстве регионов средней полосы ожидается изменчивая, но пока ещё тёплая погода с небольшими кратковременными дождями, сообщает Центр Погоды «Фобос».
В Москве облачно с прояснениями, 16 октября возможен кратковременный дождь, немного похолодает, в субботу +9… +11°, в воскресенье +7… +9°. В Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, днём +8… +10°.
На испанском острове Пальма вновь зафиксировали сильное землетрясение
На испанском острове Пальма в муниципалитете Мазо 15 октября вновь было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5, самое крупное с момента начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом пишет La Razón со ссылкой на данные Национального географического института.
Отмечается, что это землетрясение, расположенное на глубине 36 километров и зарегистрированное в 7:02 по местному времени, имеет такую же магнитуду, как и другое, зарегистрированное 16 октября в том же районе и на такой же глубине. Оба они ощущались с большей или меньшей силой практически на всем острове Пальма.
За ночь в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков. Прирост составил 17 мм при норме в 59 мм. По прогнозу синоптиков, дождь полностью прекратится к полудню 15 октября.
Облачная и дождливая погода сохранится в столичном регионе до конца недели, а в ночь на вторник может выпасть первый снег.
Забайкалью предстоит защитить от наводнений почти 400 тысяч человек
В Дальневосточном федеральном округе определены населенные пункты с приоритетными объектами строительства и реконструкции на 2022−2024 годы для защиты населения и территорий от наводнений и паводков. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, региону на реализацию этих мероприятий будет выделено финансирование. Его получат четыре населенных пункта в Забайкальском крае — Малета, Чернышевск, Шилка и Чита.
В Бурятии ожидаются морозы до — 19 градусов
В Бурятии в выходные синоптики прогнозируют морозную погоду, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Так, ночью 16 октября температура местами опустится до 14−19 градусов мороза, ветер усилится до 15−18 метров в секунду.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,5
Подземные толчки магнитудой 3,5 зафиксировали в акватории Кроноцкого залива в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.
В Москве 15 октября ожидается дождь и до +9 °С
В пятницу, 15 октября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +7…+9 °С. Об этом 15 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Западный «Герольд» принесёт дожди в Петербург
Наступающий с запада циклон «Герольд» принесёт дожди и ветер в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки
В Москве за прошедшие сутки выпало 32% месячной нормы осадков, сообщил 15 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптики пообещали москвичам ослабление ненастья
Ненастье в Москве пойдёт на убыль после утреннего дождя, сообщает 15 октября центр погоды «Фобос».
В воскресенье, 17 октября, на севере Сахалина ожидаются сильные осадки (15−29 мм за 12 часов), местами очень сильные осадки (30 мм и более за 12 часов), а также отложение мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре России. Днём 17 октября в регионе ожидается ветер скоростью 25−30 м/с, местами на побережьях порывы будут достигать 33−35 м/с. Ветер такой силы считается ураганным.
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и сильном ветре 15 октября
Экстренное предупреждение в связи с сильным дождем и ветром до 15 м/с в столице России 15 октября выпустило ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Под удар урагана «Памела» попали тысячи людей на северо-западе Мексики
Наводнение, вызванное ураганом «Памела», затронуло тысячи людей на северо-западе Мексики.
В Хабаровском крае ввели временное ограничение для движения транспорта
В Хабаровском крае из-за снежного циклона утром 15 октября в превентивных целях ввели ограничение для движения пассажирского транспорта на автодороге Комсомольск-на-Амуре — посёлок Солнечный.
В Испании рассказали о деформации грунта из-за извержения вулкана
Деформация на станции, расположенной ближе всего к эруптивному центру (LP-03) вулкана Кумбре-Вьеха, увеличилась более чем на пять сантиметров, а на остальных станциях значительной динамики не наблюдается. Об этом заявила представитель научного комитета Pevolca Мария Хосе Бланко, сообщает La Razón.
Она подчеркнула тот факт, что эта деформация затронула только одну станцию, в районе Хедей в Лас-Манчас, а не соседние станции. По этой причине находящимся в этом районе аварийным службам и службам безопасности, а также ученым рекомендовано обращать внимание на любые изменения на поверхности.
Танкер Tomasso S прибыл на Пальму для орошения плантаций
Танкер Tomasso S, взятый в аренду у министерства экологического перехода и демографических проблем Испании и имеющий вместимость 7500 кубических метров, пришвартовался в порту Тасакорте на острове Пальма. Об этом пишет испанское издание La Razón.
Цель использования танкера, а также двух портативных опреснительных установок, устанавливаемых в Пуэрто-Наос, — обеспечить водой для орошения возделываемые территории, в основном банановые плантации, которые остались без водоснабжения, когда лава вулкана Кумбре-Вьеха разорвала трубопровод, снабжавший их водой.
Лава в Испании уничтожила 179 гектаров посевов и 45 километров дорог
Площадь посевов, уничтоженных лавой вулкана Кумбре-Вьеха, в настоящее время превышает 179 гектаров. Об этом пишет испанское издание La Razón.
Отмечается, что из этого числа 92,97 га занимают банановые деревья, 50,17 га — виноградники, 12,21 га — деревья авокадо и другие культуры.
В Испании рассказали о возрасте отложений в вулкане Кумбре-Вьеха
Вулкан Кумбре-Вьеха изверг океанические отложения, которые появились еще до создания острова Пальма, а это было более двух миллионов лет назад. Об этом заявил вулканолог Национального исследовательского совета Испании Висенте Солер, сообщает EFE.
Организация разместила видео, в котором Солер показывает образец, взятый его коллегой в районе, близком к эруптивному центру, который, в отсутствие лабораторной проверки, он склонен классифицировать как доостровной океанический осадок, который при извержении подводного вулкана Тагоро на Эль-Йерро назывался рестинголитом.
Мощное землетрясение произошло у берегов Соломоновых островов
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.
Торнадо прошелся по восточному побережью Австралии
В результате нашествия торнадо на восточное побережье Австралии пострадал ряд городов штата Новый Южный Уэльс, сообщила служба спасения региона.
Путин наградил пятерых жителей Якутии за тушение лесных пожаров
Студент, замдиректора некоммерческой организации и три чиновника получат от президента России Владимира Путина почётные грамоты за борьбу с огнём в лесах Якутии.
Мнение экспертов.
Из-за парникового эффекта климат планеты будет вести себя, «как спортсмен на стероидах»: каждый следующий температурный рекорд будет превосходить предыдущий, а частота и повторяемость климатических аномалий станет кратно нарастать — Институт атмосферных и климатических наук в Цюрихе (Швейцария).
Как отмечает «Российская газета», «многодневные периоды аномальной жары, когда предыдущий рекорд температуры превышается на 5 градусов или более, в горизонте до 2050 года могут и будут возникать от 2 до 7 раз чаще, чем это фиксировалось в предыдущие тридцать лет наблюдений. А дальше — больше: в период с 2051 по 2080-е годы такая вероятность вырастает на порядок — до 20 и более раз».
Первый снег в Петербурге ожидается в третьей декаде октября
Первый снег в Санкт-Петербурге ожидается через неделю, в двадцатых числах октября, сообщил 14 октября ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Жителей Греции предупредили о полной готовности всех сил гражданской защиты
Приоритетом правительства Греции является защита человеческой жизни и безопасность инфраструктуры, как частной, так и государственной, а именно защита частного и общественного богатства, заявил пресс-секретарь правительства Янис Эконому на брифинге 14 октября. Эконому обсуждал захватывающий страну фронт низкого атмосферного давления. Явление получило название «Баллос» и несет с собой снег, град, ливни и штормы.
На юге Грузии произошло землетрясение
В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 14 октября произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра
Из-за сильного ветра в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 14 октября сайт Гидрометцентра России.
Период предупреждения будет действовать с 20:00 14 октября в течение двух суток — до 20:00 16 октября. Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.
Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег
Первый снег в Москве ожидается 19 октября, однако при этом снежный покров не сформируется и в ночь на 20 октября ожидается гололедица. Об этом 14 октября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Facebook.
В Испании заявили о вкладе науки в борьбу с извержением вулкана на Пальме
Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес подчеркнул важность науки в предотвращении последствий извержения вулкана Кумбре-Вьеха и принятии решений для спасения жизней. Об этом он заявил в ответ на вопрос представителя региональной парламентской фракции Grupo Sí Podemos Canarias Мануэля Марреро касательно оценки и признания вклада науки в изучение нынешнего процесса извержения вулкана на Пальме, сообщает La Razón.
Он признал, что мониторинг вулкана на острове Пальма является капитальным, чтобы гарантировать, что ущерб будет как можно меньше.
По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, первый мозаичный снег ожидается в Москве 19 октября, однако он не сформирует снежного покрова.
По его словам, 20 октября возможна гололедица. Но это не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы, которая придёт в начале второй декады декабря, сообщил Тишковец РИА Новости.
По состоянию на 00:00 (мск) на территории Российской Федерации действовало 20 лесных пожаров на пройденной огнём площади 811 га, по которым проводились работы по активному тушению (Авиалесоохрана).
Как сообщили 14 октября в Авиалесоохране, за прошедшие сутки в России ликвидировали 17 лесных пожаров на пройденной огнём площади 175 га. Лесные пожары ликвидированы в Башкирии, Пензенской, Самарской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Забайкальском крае, Еврейской автономной области.
Западно-Сибирское УГМС: в Новосибирске 15 октября метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание взвешенных веществ (пыль).
По данным Обь-Иртышского УГМС, самая холодная зима на территории Омской области была в 1968—1969 годах — со средней температурой воздуха в Омске — 21,3 °С.
На острове Пальма вулкан продолжает плавить дома. Огненные стены лавы расползаются по острову. А собакам, которые попали в лавовую ловушку (но пока в безопасности), сбрасывают еду и воду с дронов.
Цитата из видео.
В Приангарье пришла «зима»
В Иркутской области 14 октября выпал снег, на дорогах образовалась гололедица.
Гидрометцентр: 14 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается южный ветер, порывы 20−25 м/с, метель.
Проливка торфяника в Екатеринбурге продолжается круглосуточно. Задействовано 73 человека и 16 единиц техники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы.
Цитата МЧС РФ.
15 октября местами по Забайкальскому краю ожидается очень сильный ветер, 25 м/с и более — Гидрометцентр.
Горы пепла покрыли улицы деревни Ла-Манча на испанском острове Пальма, где уже несколько недель извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Число эвакуированных жителей с острова достигло 6800 человек. По последним данным, лава уничтожила 656 гектаров земли и 1458 зданий.
Два участка трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган перекрыли из-за смога. В регионе тлеют торфяники. Погодные условия также стали причиной перевода школы № 215 в микрорайоне Солнечном на дистанционный формат обучения.
Власти региона просят не находиться долго на улице, не открывать пока окна, больше пить воды, промывать глаза, нос и горло.
«Скоро станет легче», — написал в своём инстаграме глава региона Евгений Куйвашев.
На севере Сахалина ожидаются сильные дожди
В северных районах Сахалина 15 октября ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 22 м/с.
Судно для наблюдения за падением лавы в море прибудет на Канары
Океанографическое судно Ángeles Alvariño Испанского океанографического института должно прибыть на Пальму вечером 17 октября, чтобы продолжить мониторинг воздействия лавы вулкана Кумбре-Вьеха на морскую среду. Об этом пишет испанское издание La Razón.
Перед этим судно пройдет через Эль-Йерро, чтобы забрать приборы, которые были установлены в главном кратере подводного вулкана Тагоро в течение последних пяти месяцев, регистрируя активность благодаря геофону и гидрофону и измеряя такие параметры, как температура, проводимость, давление, мутность и рН в окружающей воде.
Количество погибших из-за тайфуна «Компасу» на Филиппинах выросло до 30
Количество погибших в результате прохождения тайфуна «Компасу» по территории Филиппин увеличилось до 30. Об этом 14 октября сообщил на онлайн-брифинге пресс-секретарь президента республики Гарри Роке со ссылкой на данные национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий страны.
В Испании рассказали об уничтожении 90 гектаров банановых плантаций
Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма опустошила около 90 гектаров банановых плантаций в прибрежной зоне долины Аридан, «самой дорогой на Канарских островах и в Испании» для выращивания этого фрукта. Эти данные были представлены министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Канарских островов Алисией Ваноостенде на пленарном заседании регионального парламента, сообщает La Razón.
Соответствующие вопросы министру задали депутаты Хонатан де Фелипе из Националистической альянса и Луис Альберто Кампос из партии Nueva Canarias.
Синоптик предупредил жителей Москвы о приходе балканского циклона
В результате прихода балканского циклона в четверг, 14 октября, в столице России ожидаются ливневые дожди, в результате которых может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Об этом 14 октября рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в видеосообщении на своей странице в соцсети Facebook.
Москву атакуют «полчища» дождевых туч
До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 14 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В Иркутске выпал снег. Противогололедную обработку провели на дорогах города сегодня ночью, 14 октября, сообщает мэрия. Было использовано 120 тонн песко-соляной смеси. Посыпку выполняли во всех округах города.
В России создадут пожарную спецэскадрилью. В неё войдут 22 самолёта и вертолёта, а содержаться она будет за счёт госкорпорации «Ростех». Уточняется, что эскадрилью создадут за счёт средств Фонда национального благосостояния. Её главная задача — борьба с природными и техногенными пожарами.
Цитата канала «Говорит Москва».
Алтайский край. В ближайшие дни, обещают синоптики, в регион придёт потепление. На юге региона столбик термометра может подняться до +17 °C.
Екатеринбург снова превратился в «Сайлент Хилл» — город окутали густой смог и едкий запах. В микрорайоне Солнечный уже несколько дней тлеет торфяник, жители жалуются, что из-за гари не могут дышать.
В Роспотребнадзоре предупредили, что концентрация вредных веществ в воздухе превышена вдвое. Местную школу № 215 перевели на дистанционный режим, а в детскому саду попросили не приводить детей. ГИБДД ограничила движение на некоторых дорогах.
Санитарные врачи советуют не выходить на улицу, не открывать окна, пить много воды. МЧС заявляет, что пожарные тушат торфяник в круглосуточном режиме.
Цитата «Федерал Пресс».
Жителям Якутска предложили самим посыпать наледь песком
Люди не оценили идею управы Центрального округа города, предложившей расставить мешки с песком и совками на улицах. Представители власти предполагали, что людям будет удобно самим посыпать скользкие места на тротуарах, но якутяне негативно восприняли эту инициативу.
Вильфанд предупредил о похолодании в Черноземье с 15 октября
В регионах Черноземья с пятницы, 15 октября, ожидается похолодание на 5—6 °C. Об этом 14 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
В Испании расширяют зону эвакуации в условиях извержения вулкана
Специальный план гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанный с вулканическим риском (Pevolca), распорядился эвакуировать еще больше жилых районов после продвижения потока лавы на северо-запад острова Пальма и её приближения к периметру уже эвакуированной зоны. Об этом пишет La Razón.
В частности, эвакуирована территория к югу от Камино де Ла Круз Чика на пересечении с Камино Лос Кампитос и далее по Камино Морро Кабрито до дороги LP 2.
В Москве 14 октября ожидается дождь и до +11 °C
В четверг, 14 октября, в столице России ожидается облачная погода и дождь. Температура воздуха в городе составит +9… +11 °C. Об этом 14 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Как подчеркнули в Гидрометцентре, сезонные перемены в октябре на территории России становятся все более заметными: «В азиатской части уже давно привычным стал не только ночной, но и часто дневной минус, первые 20-градусные морозы уже отмечались в Якутии. Oсадки в виде снега уже наблюдались не только на севере и северо-востоке азиатской части страны, но и на Урале и в Сибири, а также на северо-востоке Европейской России».
Метеоролог рассказал о похолодании в Черноземье
Начиная с 15 октября в Черноземье ожидается похолодание на 5−6 градусов.
В Греции ожидаются штормы, ливни, снег и град
Фронт низкого давления, который приближается к Греции с запада, принесет сильную непогоду: ливни и штормы, как ожидается, обрушатся на страну с вечера 13 октября и продолжатся в следующие два дня, согласно прогнозу метеослужбы Афинской национальной обсерватории. Ожидаются град на островах и в прибрежных районах и снег на больших высотах, штормовые ветры на море, которые могут достичь 8 или 9 баллов по шкале Бофорта.
Оппозиция Греции требует от власти ускорить помощь жертвам землетрясения
Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА — Прогрессивный альянс Алексис Ципрас посетил пострадавший от землетрясения остров Крит, передает AMNA 13 сентября. Ципрас направил правительству послание с просьбой ускорить необходимые процедуры, чтобы быстро решить проблемы, вызванные землетрясением 27 сентября.
Греция готовится к серьезной непогоде
Греческие федеральные власти начали подготовку к суровой непогоде, которая ожидается в стране в ближайшие дни.
В Греции отрицают связь между двумя землетрясениями на Крите за две недели
Землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера, которое потрясло деревню Закрос на острове Крит 12 октября, не связано с землетрясением магнитудой 5,8 по шкале Рихтера около Аркалохори, которое произошло на острове две недели назад, сообщил профессор сейсмологии Эвфимиос Леккас.
Ураган «Памела» достиг берегов Мексики
Об урагане первой категории «Памела» у Сан-Игнасио (штат Синалоа, Мексика) сообщает 13 октября мексиканская метеорологическая служба в Twitter.
В Башкирии ожидается сильный туман
Туман с видимостью менее 500 метров ожидается в Башкирии. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.
Сообщается, что в ночные и утренние часы 14 октября на некоторых дорогах в республике ожидается туман с видимостью менее 500 метров.
Западно-Сибирское УГМС: в Новосибирске 14 октября ночью местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха 0,+2 С.
На испанском острове Пальма зафиксировали 20 землетрясений
На острове Пальма, расположенном на Канарских островах, за минувшую ночь было зарегистрировано 20 землетрясений, одно из которых силой 3,9 балла ощущалось почти на всем острове. Об этом сообщает Сеть круглосуточного вулканического мониторинга Национального географического института.
Специалисты зафиксировали за ночь в окрестностях извержения вулкана Кумбре-Вьеха в общей сложности 20 землетрясений, шесть из них — магнитудой более 3 (mbLg).
Синоптики рассказали о погоде в Омской области в ноябре
В Омской области появление снега в октябре — обычное явление.
Эвакуированным жителям Пальмы разрешат вернуться за своими вещами
Правительство испанского острова Пальма сообщает, что 13 октября эвакуированным из-за продвижения новых потоков лавы вулкана людям, имеющим недвижимость за пределами периметра безопасности, будет разрешен доступ с юга для сбора одежды и вещей. Об этом пишет La Razón.
Кроме того, фермеры в этом районе смогут орошать территории и срезать фрукты, если они договорятся со своей общиной о времени и доступе.
По данным синоптиков, декабрь в Омской области ожидается холоднее обычного.
Обь-Иртышское УГМС: в Омской области, по предварительному прогнозу, в 2021 году температура воздуха в ноябре ожидается на 1−1,5 °С выше нормы, в восточных районах — около нормы.
Аэропорт испанского острова Пальма работает в штатном режиме
Аэропорт острова Пальма на Канарских островах работает в штатном режиме, и рейсы между островными авиакомпаниями — Binter и Canaryfly — выполняются нормально и без задержек. Об этом пишет испанское издание La Razón.
При этом отмечается, что отменены шесть рейсов: три — из Мадрида и Германии, и ещё три — обратно.
Санчес в четвертый раз после извержения вулкана отправляется на Пальму
Председатель правительства Испании Педро Санчес 13 октября отправляется на остров Пальма для наблюдения за последствиями, вызванными извержением вулкана Кумбре-Вьеха. Это уже четвертый визит президента с момента начала извержения вулкана, сообщает La Razón.
Председатель правительства вместе с президентом Канарских островов Анхелем Виктором Торресом примут участие в заседании руководящего комитета Pevolca (специальный план гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанных с вулканическим риском) в 12:00.
Вильфанд предупредил жителей Москвы о дождливой погоде на текущей неделе
В конце нынешней рабочей недели в Москве погода станет дождливой, и такой она будет до выходных. Об этом 13 октября заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Среднесибирское УГМС: 14 октября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидается очень сильный южный ветер, порывы 15−20 м/с, местами до 25 м/с, метель, днём местами сильный снег.
Район в Бурятии получил 15,5 млн на ликвидацию последствий ЧС
В Тарбагатайский район Бурятии направлено более 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС и оказание помощи пострадавшим от стихии. Решение было принято 13 октября.
В Бурятии ожидаются снегопады и понижение температуры на 8 градусов
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. 13−14 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами установление временного снежного покрова, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
В Москве 13 октября ожидаются небольшие дожди и до +12 °C
В среду, 13 октября, в столице России ожидается облачная погода, местами небольшие дожди. Температура воздуха в городе составит +10… +12 °C. Об этом 13 октября сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Аэропорты Канарских островов продолжают работать в обычном режиме
Сигнал вулканического тремора усилился, что может быть симптомом увеличения количества газа в магме вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на национальные службы.
Также, согласно отчётам служб, аэропорты Канарских островов продолжают работать, хотя авиакомпании отменяют рейсы на остров Пальма.
Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и дождь
В Москве 13 октября ожидается до 12 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».
В Испании уничтожено уже 1458 зданий в результате извержения вулкана
Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма уже затронула 656 гектаров территории. Об этом говорится в сообщении в Twitter Европейской спутниковой системы дистанционного мониторинга Земли «Коперник».
Отмечается также, что в результате извержения вулкана и потоков лавы уничтожено 1458 зданий.
Хабаровский край накроет мощный циклон
К концу недели, с 16 по 18 октября, Хабаровский край накроет активный циклон — на территории южных, центральных и части северных районов края прогнозируются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и снега, гололед, усиление ветра до 15−20 м/с.
Петербург находится во власти атлантического циклона
Погодную ситуацию в Петербургском регионе 13 октября продолжит определять североатлантический циклон.
В ЕС заявили о готовности помочь пострадавшему от землетрясения Криту
Европейский союз готов мобилизовать международную помощь в случае необходимости после землетрясения на Крите, сообщил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.
На Среднем Урале на смену теплу придут снегопады
До середины следующей недели (20 октября) на Среднем Урале ожидаются последние тёплые осенние дни. В этот период синоптики не обещают существенных осадков, сообщают СМИ.
Сильный ветер раздул пожары в Калифорнии
В Калифорнии 12 октября ветры, повалившие деревья, раздули лесные пожары и привели к отключению электричества примерно у 21 тыс. потребителей в северных и центральных районах. Об этом сообщают местные СМИ.
Юг Китая готовится к приходу тайфуна «Компасу»
Тайфун «Компасу», ставший 18-м в Китае за этот год, по прогнозам, принесёт сильные ветры и дожди в южные районы Китая, сообщает газета China Daily.
На Крите произошло землетрясение магнитудой 6,3
Министр судоходства и островной политики Греции Яннис Плакиотакис прибыл на остров Крит, чтобы осмотреть районы, пострадавшие от землетрясения, произошедшего 12 октября.
Жертвами ливней в китайской провинции Шаньси стали 15 человек
Проливные дожди в провинции Шаньси на севере Китая унесли жизни 15 человек, трое числятся пропавшими без вести, сообщили официальные лица на пресс-конференции, состоявшейся 12 октября в Тайюане, передаёт газета China Daily.
Торнадо прошелся по Оклахоме; штормы тревожат центр США
Американский штат Оклахома пострадал из-за сильных штормов, которые принесли торнадо и град размером с бейсбольный мяч, однако 11 октября не было сообщений о погибших или пострадавших, сообщает Associated Press.
В Испании из-за активности вулкана эвакуировали ещё 800 человек
Новый поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма заставил местные власти эвакуировать 800 человек в районе Ла-Лагуна, в Лос-Льянос-де-Аридане, из-за риска того, что лава достигнет этого популярного населенного пункта и будет угрожать домам. Об этом пишет испанское издание La Razón.