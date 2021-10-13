Природные и погодные катаклизмы продолжают сотрясать мир.

У побережья греческого острова Крит 12 октября произошло землетрясение магнитудой 6,3. На испанском острове Пальма новый поток лавы из вулкана Кумбре-Вьеха заставил местные власти эвакуировать ещё 800 человек. Американский штат Оклахома пострадал из-за сильных штормов, которые принесли торнадо и град.

Что касается регионов России, здесь установилась характерная для осени погода. По данным Гидрометцентра, в ЦФО в ближайшие дни будет дождливо. В Крыму (ЮФО) 13 октября ожидается сильный и очень сильный дождь, гроза. В Туве (СФО) прогнозируется раннее появление снежного покрова, на севере-востоке Якутии (ДФО) — сильный снег.

Подробности о погоде и природных катаклизмах в России и мире читайте в трансляции ИА REGNUM.