Ульяновск, , 08:12 — REGNUM В Ульяновской области во время нерабочей недели большинство промышленных предприятий продолжат работу. Это необходимо «для обеспечения непрерывности производственного процесса», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Исполняющий обязанности главы минэкономики Владимир Разумков доложил, что «практически все крупные предприятия» не прекратят работу с 30 октября по 7 ноября в связи с исполнением государственного заказа, непрерывности рабочего цикла, либо из-за участия «в цепочках крупнейших производителей». По словам чиновника, приостановка их работы может привести «к серьёзным экономическим последствиям не только для нашего региона, но и всей страны».

Говоря о формате работы, в ведомстве отмечают, что с 1 по 3 ноября на предприятиях задействуют 70% персонала, с 4 по 7 ноября трудиться будут «в дежурном режиме». При этом власти напоминают, что работа должна идти с учётом соблюдения санитарно-эпидемических требований.

Всего на промышленных предприятиях Ульяновской области вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 65% сотрудников.

Напомним, антиковидную вакцинацию прошли 425 963 жителя, из них двумя компонентами привились 323 434 ульяновца.

Как сообщало ИА REGNUM, в период нерабочих дней, которые объявлены в России с 30 октября по 7 ноября, в Ульяновской области приостанавливают работу ночные клубы, спортивные учреждения, развлекательные заведения, непродовольственные магазины, МФЦ, кинотеатры и другие учреждения.

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