Москва, , 06:07 — REGNUM Похолодание сразу на десять градусов ожидается на предстоящей неделе на юге России. Об этом 6 ноября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Похолодание

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Резкое понижение температуры ожидается с 10 ноября в континентальных районах Краснодарского края. Ожидается понижение температуры с +15…+20 градусов до +9…+12 градусов днём, а ночью с 10 на 11 ноября температура воздуха опустится до — 1 градуса.

В Крыму тоже ожидается резкое понижение температуры воздуха. В Симферополе 10 ноября в степной зоне ожидается похолодание с +10…+12 градусов до −1…+2 ночью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд посоветовал жителям Москвы и Подмосковья поменять летнюю резину на зимнюю в связи с предстоящим похолоданием.

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