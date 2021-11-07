Москва, , 22:51 — REGNUM В Москве до 9 ноября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Ветер Pixabay.com

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«Жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении. — Ветер (порывы до 15−17 метров в секунду). Период предупреждения до 00 ч. 09 ноября».

Отмечается, что в Московской области действует аналогичное предупреждение.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября пресс-служба центра погоды «Фобос» сообщила, что переход среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям по шкале Цельсия в Москве и регионах Центральной России ожидается 15 ноября.