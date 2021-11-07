Новосибирск, , 14:42 — REGNUM В Новосибирской области завтра, 8 ноября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица, юго-западный ветер 6−11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Новосибирская область Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом ночью в регионе прогнозируется −2… −7 °C, днём −1…+4 °C.

Отметим, что в Новосибирске 8 ноября ночью ожидается преимущественно без осадков, ветер юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура воздуха −2…−4 °C, на дорогах местами гололедица.