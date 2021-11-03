Пенза, , 14:34 — REGNUM В Пензенской области в ближайшие сутки из-за густого тумана объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом 3 ноября сообщает ГУ МЧС России по региону.

Туман

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Ночью и утром 4 ноября местами по Пензенской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. По данным метеослужб, температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов. Осадков не прогнозируется. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в светлое время суток составит около +7 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Москве по состоянию на 9:27 3 ноября из-за сильного тумана было задержано и отменено 68 авиарейсов. Больше всего изменений в расписании в «Домодедово», где задержали 34 рейса, пять отменили. Во «Внуково» 13 рейсов задержано, семь отменено, в «Шереметьево» четыре рейса задержано, пять отменено. Днем ранее из-за тумана в столичном регионе было отменено или задерживалось свыше двухсот рейсов.

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