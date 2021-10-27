Москва, , 09:11 — REGNUM Температура воздуха в Москве 27 октября будет в пределах климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Погода ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Синоптики рассказали о влиянии на погоду североатлантического циклона и холодного атмосферного фронта, из-за чего небо будет хмуриться, брызнут дожди. При этом температура окажется в пределах нормы.

В столице ожидается преобладание облачной погоды с небольшим дождём во второй половине дня. Воздух прогреется до семи градусов, в Подмосковье — до восьми градусов. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.